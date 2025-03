“Quisiera aconsejarle que guarde esa platita”: Daniella Campos descartó haber sido notificada por la supuesta querella de su hermana Denisse

Esta semana, explotó la noticia de que Denisse Campos habría presentado una querella en contra de su hermana Daniella Campos. Esto citando la figura de “injurias y calumnias” debido a los dichos de la periodista durante su escándalo en un bar de Viña del Mar.

Según el periodista Sergio Rojas, Denisse Campos estaría pidiendo más de 20 millones de pesos en esta acción judicial contra su gemela.

Fuentes cercanas a Daniella indicaron que con esta acción judicial buscaría resarcir su nombre ya que Daniella la habría dejado “como una drogadicta, una mujer de excesos, dañando su imagen y su honra, como en el fondo estaría en un mal momento”.

La respuesta de Daniella Campos

Este tema acaparó titulares en toda la prensa nacional, por lo que en “Zona de estrellas” le consultaron a Daniella Campos su impresión respecto a este tema que la tiene en la palestra.

Ella partió aclarando que iba a ser la única parte en la que se iba a referir al tema, ya que la han preguntado muchos programas al respecto. De igual forma, afirmó que las consultas son en base a escenarios ficticios que todavía no han sucedido.

“Yo no he sido notificada de ninguna querella poco y, si fuera así, yo le quiero mandar un consejo a mi hermana con mucho cariño (...) Me gustaría decirle a mi hermana que por favor conversara con sus abogados, y le explicaran lo que es una querella por injurias y calumnias porque yo no he cometido ni una ni la otra”, declaró.

“Por último, también quisiera aconsejarle que guarde esa platita que hoy día las cosas están complejas, tan complicadas. Hay poco trabajo, las cosas están muy caras y estarse gastando la plata en abogados que solamente le van a sacar ese dinero. Es muy lamentable”, continuó la periodista.

“Yo más que eso no voy a decir porque no ha sucedido, llegan mis colegas a preguntarme qué crees por lo que está pasando y todavía no ha pasado nada. En el minuto que esto suceda probablemente tendremos algo más que decir. Por el momento, es todo lo que me voy a referir al tema y solo lo voy a hacer en este programa”, cerró Daniella Campos.