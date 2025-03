“Siempre ha actuado de la misma manera”: Natalia ‘Arenita’ Rodríguez se lanza contra Karol Lucero y se solidariza con exsocio

Karol “Dance” Lucero se ha convertido en el nuevo blanco del escándalo de la farándula, acusado al mismo tiempo de infidelidades a su recién esposa, pero además de no pagarle a los colaboradores de su proyecto “Like Media”.

La controversia explotó con las declaraciones del tiktoker Danilo Veintiuno, y como bola de nieve, solo ha crecido con las afirmaciones del exsocio de Karol, Matías Sánchez; también de su expareja Natalia ‘Arenita’ Rodríguez.

Mediante sus redes sociales hizo un nuevo descargo y lanzó dardos a Karol Dance, abriendo frente contra quien fue su pareja de 2005 a 2008.

Rodríguez aseguró haber leído el testimonio de Matías Sánchez, exsocio de Lucero, y lamentó los hechos descritos. Es doloroso ver cómo alguien en quien confió lo trató de esa manera".

“A leer sus palabras ´me humillaste´, me denigraste, me gritaste, me hundiste, no pude evitar recordar que vivi una experiencia similar con la misma persona hace más de diez años".

De nuevo a la pelea

Karol Lucero intentó poner freno a las palabras de Natalia “Arenita” y contestó a sus indirectas en redes sociales, asegurando además ser feliz con su actual esposa, pese a los rumores de infidelidades.

La influencer entonces pareció responder. “Sé que este individuo intentará defenderse con frases como ´yo no hablo de ella´ o ´ella aún no me supera´. Lo conozco y sé que usará esos argumentos porque son una estrategia para desviar la atención de lo realmente importante. Siempre ha actuado de la misma manera y seguirá haciéndolo".

Natalia entonces se solidarizó con el excolaborador de Lucero y le ofreció ayuda en medio de la polémica. “No te conozco personalmente pero quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que necesites”.