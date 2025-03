Del Coliseo Central al Parque del Estadio Nacional: Shakira reprograma conciertos en Chile, pero rechazan nuevo recinto

La semana cerró con broche de oro. Luego de posponer sus conciertos en el país el pasado 2 y 3 de marzo por inconvenientes con el escenario, Shakira anunció las fechas en las que finalmente se encontrará con su público chileno.

Tras varios días de incertidumbre, la cantante finalmente reveló que el próximo 4 y 5 de abril estará en suelo chileno para saldar la enorme deuda que quedó tras la cancelación. Cabe destacar que la reprogramación vino con bonus: un tercer concierto pautado para el 7 de abril. Así lo confirmó la productora Fenix Entertainment.

“Y como una nueva oportunidad para que todos sus fans puedan disfrutar de su show, ha agregado una nueva fecha el 7 de abril. Tal como lo dijo en su histórica presentación a las afueras del Hotel Mandarín”, mencionó la empresa.

Shakira se presentará en el Parque del Estadio Nacional

Pero la noticia no fue del todo aprobada por los shakiralovers, quienes al instante rechazaron el cambio de locación de las presentaciones. Pues del Coliseo Central del Estadio Nacional, ahora su puesta en escena será Parque del Estadio Nacional.

Y las quejas no se tardaron en llegar a través de X, donde los fanáticos de Shakira volcaron su descontento por el lugar elegido. Pues es plano y no tiene gradas. Por otro lado, quienes compraron las entradas más costosas aseguran que no tendrán ningún tipo de beneficio.

“Ahora el concierto va pero en el Parque del Estadio Nacional. Me parece una burla…”, “Hermano reagendan lo de Shakira para el 4 y 5, pero ¿en ese parque?”, “No pinta bien el nuevo mapa de localidades para Shakira”, “Es una explanada, no hay gradas. No se verá nada…”, “Cómo cambian un show de Shakira del estadio al Parque del Estadio Nacional”.

Sobre los boletos, la productora dio a conocer que “los comprados para las fechas originales seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. Los boletos del 2 de marzo serán válidos para el 4 de abril. Los boletos del 3 de marzo serán válidos para el 5 de abril. Los fans que no puedan asistir a las nuevas fechas podrán solicitar la devolución de sus boletos a través de Puntoticket”.