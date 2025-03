Fran García-Huidobro celebra debut de José Antonio Neme en Only Fama y no descarta ser dupla: “Lo venimos hablando desde hace rato”

Fran García-Huidobro celebra debut de José Antonio Neme en Only Fama y no descarta trabajar juntos: “Lo venimos hablando desde hace rato”.

Un sube y baja de emociones han sido las últimas semanas para José Antonio Neme. Tras los fallidos cambios en Mega que le hicieron regresar al matinal “Mucho Gusto”, se sumó su debut en la animación de “Only Fama”, en reemplazo de Francisca García-Huidobro.

PUBLICIDAD

La “Dama de Hierro” se encuentra fuera de Chile debido a sus vacaciones, pero mientras tomaba el sol, aprovechó de grabar un video dedicado a su compañero.

“Tenía razón mi teléfono, hoy hace mucho calor”, dijo posando desde la piscina. Luego comentó sobre su ausencia en el programa de Mega.

José Antonio Neme Captura: Ony Fama de Mega

“No vi nada de Only Fama ayer, sí leí algunos comentarios, por supuesto. Me encanta que al Jose le haya ido bien, me encantaría trabajar con él, esa es la verdad... siempre he tenido los mejores compañeros en televisión, así que sería un honor para mí trabajar con él”.

Según comentó Fran García-Huidobro volverá a su espacio en tv la próxima semana, aunque se mostró optimista sobre una posible dupla con Neme. “Creo que es posible, lo venimos hablando desde hace rato, ¿por qué no? Me encantaría", comentó la Fran en plenas vacaciones desde el Caribe.

Como pez en el agua

José Antonio Neme no decepcionó en Only Fama donde compartió con los panelistas , además de recibir saludos de felicitaciones por su cumpleaños número 44.

Karen Doggenweiler, compañera del matinal Mucho Gusto además le dedicó palabras en sus redes sociales y una emotiva postal. “Felicidades amigo querido!!! Que sea el mejor año! Te adoro!!“.

PUBLICIDAD

Los seguidores, por su parte, celebraron el debut en Only Fama donde Neme se vio como “pez en el agua”.

“Al fin hoy el programa fantástico todos pueden hablar Neme grande buenísimo”, “Por fin un programa decente, me encanta Neme en el programa...fuera Francisca García Huidobro ni un brillo el programa con ella”, “El Neme lo está haciendo fantástico”, opinaron en redes sociales.