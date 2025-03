Gala Caldirola sufrió una severa lesión en un reality show: Se clavó astilla en el pie (FOTO)

En las últimas horas, Gala Caldirola se robó las miradas en ‘Supervivientes’ España, el actual reality show en el que la española da batalla. Durante una de las grabaciones del programa, la ex de Mauricio Isla sufrió una fuerte lesión en uno de sus pies.

Y el momento no quedó por fuera de las cámaras. Según se pudo ver, la también modelo se clavó una enorme astilla de madera que le produjo una herida de gran tamaño en su pie izquierdo. “No pasa nada”, expresó la exparticipante de ‘Ganar o Servir’ mientras sus compañeros no podían disimular su asombro.

Para sorpresa de muchos, Gala Caldirola demostró su alta tolerancia al dolor. “Me rompí la cara, las vertebras y después tuve un parto de 13 horas sin epidural... Tengo mucha resistencia al dolor”, expresó la influencer; quien mantuvo la calma. “El dedo lo puedo mover bien, todo bien... Por eso estoy tranquila, porque duele, pero creo que es superficial, sino no podría ni mover el pie", expresó la modelo de 32 años.

Gala Caldirola sufre lesión en reality show español Foto: Captura

Gala Caldirola sobre su resistencia al dolor

Según mencionó Gala Caldirola, su alta resistencia al dolor tiene que ver con las muchas cosas que le han pasado. “He sentido tantos dolores físicos que ya tengo como una capacidad de tolerar”, dio a conocer la influencer nacida en Alicante, España.

Sin embargo, las lágrimas tarde o temprano llegaron, pero no precisamente por el dolor, si no por haber tenido el desempeño deseado: “No soy capaz. Lo he dado todo en la prueba anterior porque no quería perjudicar al equipo”.

Sin embargo, los pisotones le jugaron en contra. “Me duele muchísimo. Estoy un poco mareada, porque estoy tomando medicación y no he comido casi nada. Me frustra", manifestó notoriamente alterada por la frustración al alejarse de la meta luego de lesionarse.