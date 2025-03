“La sensualidad no va en cuánta ropa lleves encima”: Tatiana Merino sorprende con debut en plataforma para adultos a sus 59 años

¡Sube la temperatura¡ La lista de famosos que incursionan en las plataformas para adultos continúa creciendo, con el sorprendente debut de la actriz y vedette Tatiana Merino.

PUBLICIDAD

Al igual que otros artistas se aventura en un proyecto donde muestra su lado más sexy, con muy poca ropa y atuendos llenos de color y escotes.

“¿Listos para ver mi regreso?“, dijo la actriz recreando algunos de sus atuendos sensuales que lució en la serie de Infieles y extrañas. “Ahora cobran vida de una manera nueva y emocionante“.

En el programa “Hay que decirlo” del Canal 13 compartió más detalles de su llegada a la plataforma Arsmate, considerado como el OnlyFans chileno.

“Nadie me llamó... yo siempre estoy pendiente con Chile, miro todo lo que pasa allá, lo hago porque acá he visto chilenos y empiezan a perder esa chipeza, comentaba sobre su residencia actual en Australia.

Tras ver el auge de la plataforma para adulto, en diciembre de 2024 decidió crear su propia página, “...la iba pensando y un día le digo a mis hijos , me dijeron ´dele no más nosotros la apoyamos´, busqué el Arsmate porque vi a la Anita Alvarado, y el último impuso me lo dio la Pati Maldonado”.

¿Cuál es tu límite?, preguntó Willy Sabor, a lo que la actriz respondió con picardía. “No sé a lo que le llamas todo, para mi la sensualidad, la provocación, el erotismo no va en cuánta ropas lleves encima o cuanto menos te pongas, creo que va en cómo lo entregas, lo que haces, lo que dices, cómo te desenvuelves con la persona...”.

PUBLICIDAD

En las redes sociales, Merino ha tenido receptividad, además de buenos deseos para este nueva faceta en su carrera.

“Eres grandiosa”, “La que puede puede mucho éxito Tatiana , dale nomas !!!!“, ”Hermosa mujer chilena, bella, excitante”, “Regia como siempre”.