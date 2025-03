¿Pamela Díaz se compromete en 2025? Vane Daroch tiró las cartas y sorprendió con revelación.

La vida sentimental de Pamela Díaz sigue dando de qué hablar, ahora con rumores de su posible romance con el senador Felipe Kast con quien ha sido captada de viaje y en actitudes cariñosas.

PUBLICIDAD

Si bien “La Fiera” mantiene en reserva esta parte de su vida, su futuro sentimental fue tema de conversación en la reciente edición de “Hay que decirlo”, donde los panelistas aprovecharon de preguntar a la tarotista Vane Daroch .

Nacho Gutiérrez mostró interés por la posibilidad de compromiso de Pamela mientras ella escuchaba con atención mirando cada una de las cartas en la mesa.

Vane Daroch pronosticó el futuro sentimental de Pamela Díaz. ¿ Se compromete en 2025? Youtube "Hay que decirlo"

“La carta del éxito, algo va a salir muy muy bien”, inició la vidente, aunque no sonó tan optimista al comentar sobre asuntos del corazón.

“¿Este año? Si Pamela está en este momento con alguien, no es con ese alguien. Aquí sale representado por “El Loco”; es momento de dejar cosas atrás , empezar, pensar , la carta del Rayo es como la Torre, este año me deshago de lo que no suma, no sirve y sí acepto lo que sí quiero en mi vida “.

Pero la predicción no quedó solo ahí. Según Daroch con la crta de La Represión” en manos, “es que podría muchas veces haberse dado este momento que estoy mostrando pero Pamela no quiere”.

Los gestos de la panelista fueron llamativos, una seriedad que llamó la atención mientras sus compañeros en el set no dejaban de reír lanzando indirectas.

PUBLICIDAD

¿Un secreto a voces?

Pamela Díaz ha sido vinculada con el senador Felipe Kast, aunque ella sostiene que solo los une la amistad.

Diversas voces de la farándula dan por hecho el romance, que consideraron “un secreto a voces”.

“Ella está saliendo con él desde hace harto tiempo, ella deja claro que no tienen un pololeo, digamos una relación estable, siempre dice que está soltera, por lo tanto imagino que todavía no sea una relación que ella quiere establecer como tal”, comentaron en “Plan Perfecto”.