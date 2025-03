“Por esa mujer ni una gota de sangre”: Denisse Campos inicia acción legal contra Daniella Campos por difamación

Las diferencias entre las hermanas no cesan. En la más reciente emisión de Only Fama, Denisse Campos confirmó querella en contra de su gemela, Daniella Campos por difamación y calumnias. Acusaciones que según comentó, hasta le costaron dos contratos de trabajo.

“Está lista la demanda”, aseguró. El próximo lunes 17 de marzo, la exmodelo se presentará en tribunales junto a su abogado para formalizar la acción legal. “Mi abogado está en Roma en este momento, está de vacaciones, llega este domingo. Vamos a ir juntos el día lunes, a primera hora, a interponer la querella”, comentó Denisse.

Denisse Campos y Daniella Campos | Primer plano

Denisse Campos y Daniella Campos lejos de la reconciliación

De acuerdo con Denisse Campos, por los injustificados comentarios de su hermana, perdió dos trabajos, por lo que dentro de la demanda se solicitará una indemnización para compensar la pérdida monetaria que esto causó.

“Partamos por lo que la gente no sabe. He perdido dos trabajos, por los que pedimos la indemnización, por las supuestas adicciones (de las que la acusa Daniella) de una persona que no me ve hace 20 años, cuando yo ni siquiera fumo cigarro”, manifestó. Y ante la consulta de José Antonio Neme, sobre si le duele su hermana, aseguró que no.

“A mí no me duele la Daniella, nada; el bolsillo es el que me duele. Yo no le quité la casa a mi marido, no vivo en Chicureo, pero no tengo plata para echarle bencina al auto (...) Ella me hizo perder trabajos”, comentó. “Ella dijo que sufría de delirios”, agregó.

Sobre los sentimientos hacia su hermana, Denisse negó sentir alguno: “No tengo ningún sentimiento con la Daniella. De hecho, cuando ha estado enferma en la clínica han salido doctores a mirarme como conejillo de indias, y yo les digo ‘yo por esa mujer ni una gota de sangre, nunca’”, recordó. “No creció ese amor y ya es irremplazable, yo soy criada en otra familia, ella con mi padre, yo con mi madre (...) Es una persona mala”, añadió con la certeza de presentar la querella el próximo lunes.