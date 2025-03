¿Se trata de las gemelas Campos?: Patricia Maldonado desclasificó feroz pelea que presenció entre dos hermanas en un restaurante de lujo

Una anécdota fue desclasificada por Patricia Maldonado durante el último capítulo de “ Tal Cual ”, en donde contó una pelea que presenció entre dos hermanas. Si bien, nunca entregó nombres, las pistas que entregó daban una clara idea de la identidad de estas mujeres.

“Yo estuve en una pelea de dos hermanas en un restaurante, una pelea espantosa en un restaurante de lujo”, partió revelando la cantante. “Yo me preocupé de sacar a una de las chiquillas a la calle y subirla a un taxi. Lo que esa chiquilla le dijo a la hermana todavía me retumba en la cabeza”, agregó.

“Me doy cuenta hoy día, con el pasar del tiempo, que esa chiquilla que le gritó la vida a la hermana, no está tan equivocada. Entonces, la chiquilla aquí no está tan mal de la cabeza. Está bastante cuerda… Que ha hecho unas cosas, no digo lo contrario”, soltó Maldonado.

Paty aseguró que estaba en la misma mesa que las hermanas, y el amante de una de ellas ya que estaba en una reunión con el sujeto. La cantante contó que intentó calmar a una de las involucradas, debido a que le estaba gritando en frente de todo el mundo.

“Él tenía dinero y era amante de la chiquilla. La hermana le dijo (...) vos estás con él porque te pago esto, te pago todo, te pago aquí”, esto en referencia a intervenciones quirúrgicas en el cuerpo.

“Una de las cosas que también gritó esta chiquilla a la hermana, le dijo: ‘tú estás con el futbolista para que pague la luz, el agua y teléfono”, añadió.

Vale mencionar, que el estado mental y de salud de Denisse Campo s ha sido cuestionado después de una pelea que protagonizó en un bar de Viña durante el mes pasado. Ella negó ser adicta, y aseguró no fumar ni cigarros durante su última entrevista en “Only Fama”.

El supuesto complot contra Alejandra Álvarez

Ahora es cuando comenzaron las pistas. En esa misma línea de la pelea de hermanas, Patricia Maldonado hizo alusión a unas fotos. Esto, probablemente, debido a que Daniella Campos durante la semana, aseguró que Paty y Raquel fueron parte de la filtración de las imágenes íntimas de Alejandra Álvarez .

“Yo me he visto envuelta en cosas que no tengo nada que ver. Yo te quiero aclarar una cosa al tiro. Yo nunca he visto las fotos de nada. No tengo antecedentes. Yo estaba en mi casa en Santiago y me llamaron de otra parte”, dijo Maldonado. Argandoña también lo negó en una primera instancia, y después añadió que vio las fotos después.

Maldonado volvió a tomar la palabra y se refirió a las especulaciones de que fue parte de un complot en contra de Alejandra Álvarez. Esto quedó claro después de que se le salió el nombre de Pamela Díaz, quien fue la mujer que mostró las imágenes de la expareja de Hernán Calderón.

“¿Tú crees que yo tengo un problema? ¿Que tengo? Que me puedan echar de la tele si digo ‘sí, yo estuve ahí y yo participé en esta wea y yo pasé la foto’. ¡Yo no tengo idea! Me enteré después... por supuesto, la Pamela y todos me contaron. Yo no tengo que ver en nada", añadió

“¡Soy mafiosa!”

Después de esta explicación, José Miguel Viñuela le consultó por qué cree que la involucran en estos problemas, y rápidamente la cantante respondió: “porque soy mafiosa”.

Ella siguió pidiendo un primer plano al director, y entregó un mensaje. “Yo me alegro que hablen de mí porque eso significa que soy el alimento de ustedes. Cuando ustedes hablan de mí, pueden empacar la luz, el agua, el dividendo”, afirmó.

“Yo me siento muy orgullosa de poder alimentar a cierta gente. De verdad te lo digo. ‘¿Tú crees que a mí me duele que me diga mafiosa? ¡Soy mafiosa hueón! ¡Soy mafiosa! ¡Sí, soy una mafiosa y soy vengativa y soy rencorosa, perversa!“, exclamó.