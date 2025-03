Titi Ahubert se emocionó al hablar de la salud de su marido Daniel Sauer: “Le hice prometer que no iba a atentar contra su vida”

Este viernes, la fundadora de la farándula, Titi Ahubert, se dirigió al set de “Podemos Hablar” para hablar sobre su presente después de que su esposo, Daniel Sauer, fue condenado a prisión preventiva por el Caso Audios-Factop.

En una entrevista con Diana Bolocco, ella recordó una ocasión en la que llevó a sus hijos a ver a su padre en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. “Mi hijo está muy ansioso por ver a su padre, está de cumpleaños pronto. Su papá los recibió en un estado crítico”, contó.

Al explicar a qué se refería, Titi comentó que “a mí me impactó. A Daniel, nunca en mi vida -desde que lo conozco hace 19 años- jamás lo vi llorar, nunca. Ni siquiera cuando se murió su mamá”.

“Él estaba como ido, con todo mojado y ni siquiera nos miró. Él siempre sale a recibirnos, las visitas entramos todas juntas y ellos salen al pasillo a recibirnos para después acogernos en esta especie de salón. Él estaba totalmente ido, llorando a mares”, relató.

Titi contó que su pequeño quedó muy afectado después de ver a su papá en ese estado. “Mi hijo está traumado”, aseguró, “no tiene expresión facial. No llora, no ríe. Ese es un dolor muy fuerte”, añadió.

Titi Ahubert Captura: Podemos Hablar de CHV

La promesa de su marido

“Yo creo que está con una enfermedad”, comentó Ahubert sobre su marido, “porque las enfermedades psiquiátricas no se notan y él está con una depresión severa. Siendo súper honesta, le hice prometer por sus hijos que no iba a atentar contra su vida”.

En esa misma línea, ella confesó que no sabía si debería estar comentando la situación personal de su marido. “Lo siento por los abogados, no sé si lo que estoy diciendo es correcto o no. Pero, yo creo que la gente también tiene derecho a saber”, afirmó

“Yo lo veo mal, yo lo veo con una depresión tremenda”, dijo con la voz quebrada. “Le pido y le hablo al Fiscal por favor, póngase la mano en el corazón, se lo pido. Yo creo que ya está bueno, él está siendo investigado. Invito al Fiscal a la casa para que conozca a mis hijos. Ya no doy más, estoy agotada”, añadió con los ojos vidriosos.