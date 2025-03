“¿A ustedes les sorprende?“: Ignacia Michelson opinó sobre la detención de su exsuegro, el padre de Marcianeke

Durante la mañana de este viernes , un operativo antidrogas realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) terminó con el padre del cantante urbano, Marcianeke , detenido. José Muñoz quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por tráfico de droga, tenencia y porte ilegal de armas de fuego.

Bajo este contexto, el fiscal regional (s) Héctor de la Fuente detalló que se lograron incautar más de un kilo de clorhidrato de cocaína, ketamina, marihuana, dinero, un vehículo motorizado y armas de fuego, elementos utilizados para el tráfico de drogas y otros delitos.

“Efectivamente, uno de los detenidos tiene un vínculo familiar con un cantante urbano. Sin embargo, no hay ningún antecedente que vincule a este cantante urbano con el hecho que se encuentra siendo investigado“, afirmó Héctor de la Fuente.

A través de Instagram, el mismo joven lamentó esta situación por la que pasa su padre. “Fuerza papito, saldrás de esta, tranquilo no más. Apretaron, pero eres un guerrero. Énfasis. Te amo”, escribió en una historia que borró a los minutos.

La declaración de Ignacia Michelson

Una de sus exparejas, la chica reality Ignacia Michelson , se refirió a este caso durante el programa de Youtube, “Entérate”, en donde fue tratada la detención de su exsuegro.

Ella partió diciendo “hablemos las cosas como son... ¿A ustedes les sorprende? Si a Marcianeke lo maneja pura gente que vende y tiene esas cosas, o sea, él está rodeado de este mundo. A mí no me sorprende nada“.

La joven señaló que sí existe un vínculo entre ese mundo y el género urbano. “Yo lo sé porque yo estuve ahí. Yo lo viví y yo veía muchas cosas. De hecho, yo le dije a Marcianeke que se alejara de toda esa gente, que lo manejara su mamá, que pusiera contador y que tuviera un abogado. Obviamente no me hizo caso, por eso no estoy con él”, contó.

Con respecto a la relación que tiene Matías Muñoz con su padre José, la influencer dijo que “yo sé que, cuando estaba conmigo, ellos vivieron juntas y después se separaron, pero después como en verdad ya no supe nada qué pasó”.

De igual forma, Michelson cuestionó el comentario en apoyo de su expareja a su padre detenido. “A mí me cae muy bien Marcene así como con el cuento como simpático, fue mi ex, toda la cuestión, pero tú no puedes poner que ‘eres un guerrero’, si estás metido en cosas de droga y pistolas. O sea, por favor, ¿En qué cabeza alguien puede decir eso?“, cerró.