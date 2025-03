¿Cómo han sido sus primeros días en “Primer Plano”?: Miguel Acuña se confesó tras su llegada al estelar de farándula

Después de que atropelló a un grupo de ciclistas en Lampa en estado de ebriedad, el periodista Miguel Acuña salió de su trabajo en Canal 13, en donde se dedicaba a entregar las noticias policiales durante las mañanas.

PUBLICIDAD

A casi un año del evento, el comunicador regresó a la televisión. Este martes comenzó a trabajar para el programa de farándula, “Primer Plano”, y en sus primeros días fue visto fuera del Centro de Justicia después del juicio abreviado de Parived.

“Me llegaron otras propuestas, pero cuando me ofrecieron esta opción, elegí lo que yo sé hacer. Si bien no es mi área (policial), me contaron que era un equipo (de trabajo) muy compacto, muy querendón y eso es lo que uno necesita. Fui muy bien recibido, con mucho cariño y muy apañado por los compañeros y los jefes. Me siento muy afortunado”, le confesó a LUN.

¿Pensó que iba a volver a la televisión?

En esa misma línea, el medio citado le consultó cómo sucedió el contacto con el estelar de farándula de Chilevisión, y el periodista recordó que “querían conversar conmigo, que tenían un puesto de realizador de reportajes. Era empezar una cosa a la que no estaba acostumbrado”.

Tal como fue mencionado, su primera salida a terreno fue a cubrir el juicio de la expareja de Tonka Tomicic. Al recordar su primer día, Acuña señaló que “Sí, fue muy visible. Iván Valenzuela y Mónica Pérez en T13 Tarde, hicieron una mención muy bonita. Dijeron: ‘Ahí está Miguel Acuña, que trabajó tanto tiempo con nosotros haciendo lo que más le gusta’. He recibido muchas muestras de cariño”.

Al ser consultado si pensó que volvería a la televisión, él contestó que ya estaba realizando otros negocios en el intertanto. “De hecho armé un emprendimiento en Iquique, que es una empresa productora de eventos corporativos. Y estaba trabajando en eso”.

“Mi tiempo lo dividía entre Santiago e Iquique, para poder llevar adelante eso que todavía sigue. Si bien yo siempre soñé con volver, si el destino decía otra cosa, estaba preparado también para seguir con algo que, si bien no era lo mío, también es entretenido y me estaba dando de comer”, contó.

PUBLICIDAD

Su llegada a “Primer Plano”

Miguel Acuña confesó que fue fácil la decisión de llegar a “Primer Plano” después de que se lo propusieron. “Es un desafío grande, porque si me hubiesen llamado para hacer móviles, me pongo y listo, pero acá tengo que aprender a hacer la pega. Yo vengo a aprender, colaborar y aportar, pero es un estilo y área que uno no maneja”, dijo.

“Me tengo que subir a esta micro sí o sí y tengo que hacerlo bien, es un desafío grande, estoy nervioso, pero con ganas de que las cosas salgan. Me dijeron que tengo que contar historias y contarlas como las cuenta ‘Primer Plano’. De que va a salir, va a salir, pero voy a ir aprendiendo con el tiemро“, cerró.