“Estaba muy triste y apareció...”: Rodrigo Muñoz entregó detalles de cómo conoció a su actual pareja y aseguró que ella lo salvó

Fue su luz al final del túnel. De ese modo, se refiere el actor Rodrigo Muñoz a su actual pareja, Cecilia , quien llegó mientras él estaba atravesando un complejo cuadro depresivo producto del quiebre de su relación de 32 años.

“Las separaciones siempre son difíciles para todas las personas, pero lo que pasa es que yo no lo vi venir y para mí fue muy fuerte”, contó el actor durante su participación en el último episodio del estelar de Chilevisión, “La Divina Comida”.

Su nuevo amor fue tema de conversación después de que le consultaron si por ella es que descarta reconciliarse con Claudia Pérez. “Yo estaba muy mal, estaba muy triste y apareció una chica joven”, partió contando sobre su nuevo romance.

¿Cómo se conocieron?

Al entregar detalles sobre cómo se conoció con su actual pareja, Rodrigo Muñoz señaló que todo esto comenzó a través de las redes sociales. “Ella una vez me escribió y me dijo ‘admiro todos tus personajes, todo lo que haces, te he ido a ver al teatro’ y todo”, reveló.

“Yo estaba separado ya, y nos conocimos y de verdad que me salvó... Yo estaba en un infierno, estaba triste, no dormía, no podía comer (...) Me salvó. Yo estaba en una depresión, fui al psiquiatra, psicólogo y todo, entonces ahí empecé a ver nuevamente el brillo de las cosas, la luz”, confesó el actor.

Marlen Olivari le consultó qué fue lo más doloroso o chocante para él después de haberse separado de Claudia Pérez, si fue un problema de ego o por perder a la persona con la que llevaba más de 3 décadas.

Él especificó que “la historia, porque nosotros vivimos muchas cosas juntos, hicimos teatro juntos, nos conocimos en la escuela de teatro, y no sabía cómo levantarme de esto. Estaba súper enamorado y con ganas de volver.

“Pero, de repente salió una lucecita que me hizo sentir cariño nuevamente”, cerró sobre su nueva conquista.