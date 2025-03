Lelo apunta contra Karol Lucero en medio de la polémica: “Me hacía mucho bullying en la radio”

Karol Lucero sigue como protagonista de controversias mediáticas, luego de un video viral que publicó Danilo 21 en TikTok. En este, el tiktoker denunció presuntos malos tratos de Karol hacia sus colaboradores de Like Media y lo acusó de infidelidades.

La fuente principal de las acusaciones contra Lucero es Matías Sánchez, quien fue socio del presentador de televisión en el pasado. La relación entre ambos terminó de forma conflictiva, lo que ha dejado al descubierto una serie de detalles sobre su trabajo conjunto.

Según Sánchez, Karol Lucero intentó apropiarse de proyectos que ambos habían comenzado juntos. Además, se reveló que varios empleados de Like Media llevan más de un año sin recibir sus pagos.

Karol Lucero recibe nueva estocada

Lelo, quien fue compañero de Karol en CHV, también ‘metió la cuchara’. En una reciente entrevista, expresó su opinión sobre las actitudes de Lucero. “Para mí no es novedad que pasen estas cosas con él, porque siempre ha sido un poco medio turbio en las cosas que hace. Yo vi una entrevista en la que decía que había estado trabajando seis meses gratis en Yingo, y eso es totalmente falso”.

“Trabajé seis meses gratis a prueba para ver si entraba a Yingo y no alegaba, porque era voluntario, yo quería. Trabajé dos años gratis en Radio Carolina”, mencionó Karol Lucero en aquel momento. Pero según Lelo, solo trabajó dos meses en Yingo sin recibir paga, tal y como lo hizo el resto de sus compañeros.

Erick Castro -como es su nombre de pila- también recordó la tensa situación que vivió en Radio Carolina, donde asegura que Lucero comenzó a mostrar actitudes de abuso.

“A raíz de toda la fama que tuvo, le entró la soberbia. Empezó a molestarme a mí en el programa, me hacía mucho bullying en la radio. Me acuerdo de una situación en particular en la que le tuve que agarrar con el micrófono porque no paraba de molestarme. Lo típico, ustedes saben, que le hacen a los gays o a la gente de la comunidad con ‘¡Uy!’ y esas cosas, y empezar a menospreciar”, comentó Lelo.