¿Qué dijo Álvaro Henríquez?: Vocalista de “Los Tres” le realizó una especial dedicatoria a su exesposa, Julieta Venegas

Alrededor de 175 mil llegaron al Parque Bicentenario de Concepción para asistir a la primera noche de la nueva edición del festival gratuito REC . La banda británica Suede, y los chilenos Ana Tijoux, Saiko, Gepe y Los Tres encabezaron la jornada de este sábado 15 de marzo.

Un interesante reencuentro se vivió detrás de los escenarios del festival, ya que el vocalista de Los Tres, Álvaro Hénriquez, se juntó con su exesposa, Julieta Venegas, quien está a cargo de encabezar la segunda noche del festival.

Durante su set arriba del escenario Entel, el chileno hizo una especial dedicatoria a la cantautora mexicana. “La siguiente canción se la dedico a la querida y amada Julieta Venegas”, dijo antes de cantar “Amor Violento” de 1991, según lo consignado por ADN Radio .

Una vez que terminó su concierto, en un punto de prensa, Álvaro fue consultado sobre este momento del show, y antes que el periodista terminara su pregunta, él respondió: “Aún la amo. La quiero ¿Eso querías saber?“.

El comunicador le precisó que quería saber qué motivó esta dedicatoria, y el cantante dijo que fue porque la vio antes, de acuerdo a lo que se ve en el video publicado por Expectador .

La separación de Julieta Venegas con Álvaro Henríquez

Hace unos años, la cantante mexicana Julieta Venegas se refirió al quiebre con Álvaro Hénriquez que terminó tras una infidelidad del chileno, con quien se casó en 1998 y sólo duró dos años.

“Él vivió siempre en Chile y yo siempre en México. Nos casamos pero cada quien vivió en su país (...) Nadie se mudó nunca de su país, nunca se resolvió y nos separamos”, señaló.

La cantante de 52 años recordó con humor su fracaso amoroso: “Ahora se me hace chistoso. Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica que se llama ‘No me falles’, que es hermosa, y en el videoclip que hizo de esa canción salió una actriz de la que él después se enamoró y me dejó por esa actriz”.