¿Quiere animar el Festival de Viña?: Jean-Philippe Cretton reveló si es que tiene intenciones de pisar la Quinta Vergara

El animador Jean-Philippe Cretton arrasó en su paso al mando del programa “Mi nombre es” que fue un éxito en TVN. El periodista tiene años de carrera con programas como “Mentiras Verdaderas”, “Calle 7″, “CQC”, “Podemos Hablar”, entre otros.

Ahora está listo para un nuevo desafío. “Yo también creo que debería estar en el Festival de Viña, sí, llegó el momento. Yo antes te hubiese respondido, que si me llegaba el desafío, que no es mi sueño, pero si me llega el desafío, lo tomo feliz”, le confesó a Página 7 .

“Y hoy te puedo responder que no es mi sueño, pero quiero tomar el desafío. Es algo que quiero hacer y pronto”, cerró Cretton.

El éxito de “Mi Nombre Es”

Jean Philippe Cretton fue el conductor que TVN trajo de regreso a la televisión para liderar el programa. En el jurado están Amaya Forch, Luis Jara y Gonzalo Valenzuela.

El jueves el espacio llegó a su final con una alta sintonía. El espacio promedia 6.6 puntos de rating, es el tercero más visto de prime sobre CHV, e hizo crecer el horario estelar de TVN en un 44% en rating hogar y un 66% en rating comercial.

“La verdad, no me esperaba un éxito tan grande, sí tenía mucha fe en que nos iría bien. Mi principal objetivo era mejorar los números del canal. Estaba concentrado en eso y, cuando el proyecto comenzó a crecer, fue una gran alegría tanto a nivel personal como para el equipo y el canal”, afirmó.

“Nos hemos establecido no sólo como un programa competitivo, sino que en varias ocasiones hemos liderado en ciertos horarios, logrando muy buenos resultados en el rating. Para todos nosotros, ‘Mi nombre es’ ha sido una grata sorpresa”, añadió Jean Philippe.

“Sin lugar a dudas, esta temporada es una de las más destacadas de un programa de imitadores. No sólo lo afirmo yo, sino que también lo comentan los participantes, quienes han tenido experiencia en otros programas, incluso en el extranjero“, señaló el animador.