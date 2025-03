Va a dejar a sus hijos al colegio, viaja por Chile y entrena para el Maratón de Santiago: María Luisa Godoy no bajó la intensidad tras dejar el matinal

La vida de María Luisa Godoy es intensa, va a dejar a sus hijos al colegio, entrena para el Maratón de Santiago y hay semanas donde pasa varios días fuera para grabar Chile Conectado, programa al que llegó después de dejar el matinal “Buenos días a todos” de TVN.

En medio de todas esas actividades, tuvo unos minutos para hablar con Publimetro sobre estos cambios en su vida profesional y cómo se lo está tomando, luego de nueve años de levantarse de madrugada.

María Luisa Godoy no baja la intensidad

Así, una de las primeras cosas que señaló María Luisa Godoy es reconocer que la grabación de Chile Conectado la tiene muy contenta, añadiendo que efectivamente, ha sido muy intensa.

”Estoy muy contenta, obviamente las primeras dos semanas era raro no ir al matinal, son casi nueve años de mi vida, sobre todo como yo decía, esa cotidianeidad con amigos que la tenía, pero ha sido una oportunidad muy rica", comenzó señalando sobre el cambio del matinal al nuevo programa.

María Luisa Godoy (TVN)

Sin embargo, señaló que ahora “voy a dejar a mis hijos al colegio, estoy entrenando para la Maratón de Santiago y estoy haciendo Chile Conectado, que yo hace rato que quería hacer un programa de contacto, en la calle, con la gente, conversando, conociendo distintos personajes, localidades, parte de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestro folclore. De verdad que estoy muy contenta y ha sido precioso poder grabarlo”.

En tanto, sobre la buena recepción que ha tenido el programa en los televidentes, Godoy indicó que “de verdad que ha sido muy emocionante, porque además he ido a localidades muy masivas, como el Carnaval de Arica, que es de un nivel de espectacularidad que tenía que estar televisado. Yo nunca había tenido la oportunidad de ir. Me súper sorprendió, fue precioso poder mostrarlo por las pantallas, y la gente muy cariñosa, de verdad que en todos los lugares que voy, hay un cariño que me conmueve”.

La vida familiar y el entrenamiento

En tanto, sobre cómo ha repercutido el cambio en su vida familiar, María Luisa reconoció que ahora puede darse ciertos “lujos” que antes no podía, como hacer dormir a sus hijos.

“Me dicen que los vaya a dejar al colegio, que pueda dormir en las noches con ellos... tengo como todo más tranquilo, por así decirlo. Los tiempos los estoy disfrutando mucho”, reconoció.

Finalmente, sobre el gran desafío del Maratón de Santiago, María Luisa Godoy aseguró que el objetivo es terminar, aunque junto a su profesor todavía están evaluando si finalmente enfrentará los 42 kilómetros el próximo 18 de mayo, o si hará 21 kilómetros en esa instancia dejando el maratón para Viña, durante el segundo semestre.

“Estoy fascinada, se supone que el profesor me dijo que son 28 semanas de entrenamiento y tengo solo 10, entonces obviamente lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y me estoy preparando para llegar, pero si no, corro en la de Viña los 42 y ahora a los 21, pero igual estamos entrenando para los 42″, señaló cerrando la conductora de televisión con su característica sonrisa.