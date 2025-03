“Yo respeto su opinión”: Rodrigo Muñoz habló de la decisión que tomó su expareja Claudia Pérez que le “rompió el alma”

Una vulnerable confesión entregó el actor Rodrigo Muñoz durante su aparición en el último capítulo de “La Divina Comida”. Durante la jornada en la que le tocó ser el anfitrión y cocinar para el resto de los invitados, él habló sobre su separación con Claudia Pérez tras 32 años de relación.

Esto salió a colación después de que Marlen Olivari destacara que se está cocinando ahora solo, después de haberse separado. “Yo creo que para mí ha sido lo más difícil que he vivido en mi vida”, partió.

“Yo me había separado otras veces de Claudia, pero habían sido separaciones como de joven, que te separas un tiempo y vuelves, pero esta ya es definitiva. Nunca me había ido a vivir solo, (a lo más) me quedaba con un amigo”, aclaró. Él contó que se fue a vivir a un departamento que su hija menor lo ayudó a arrendar.

“Me rompió el alma”

Al seguir hablando de su sentir tras la separación, el actor confesó que quedó en estado de shock. “Las separaciones siempre son difíciles para todas las personas, pero lo que pasa es que yo no lo vi venir y para mí fue muy fuerte”, contó y aclaró que ella le pidió la separación.

Muñoz contó que cuando salió su separación en la portada de un diario, “me rompió, me rompió el alma”. Su hija, Daniela Pérez, intervino y aclaró que para ese entonces ellos ya llevaban 8 meses separados.

“Fue raro porque yo no me di tanto cuenta. Yo respeto su opinión y su decisión, yo no puedo hacer nada, nadie puede obligar a estar con la otra persona, ni a que te quieran. Entonces nada, para mí, fue muy difícil”, explicó.

Willy Sabor le preguntó a la hija si le gustaría que sus padres volvieran a estar juntos, y ella no sabía qué responder. Sin embargo, el actor lo descartó de lleno, “yo no volvería”.