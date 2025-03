“A mí no me da el alma, a mí me importa”: Nicolás Oyarzún confiesa el dolor que le provoca los malos comentarios en redes

El actor de Mega Nicolás Oyarzún, fue miembro del jurado del Festival de Viña del Mar, y en ese contexto, estuvo mucho más expuesto a las redes sociales, ya que salía de su zona de confort.

En conversación con el Podcast ‘Eso lo digo yo’, el actor se refirió a las críticas que recibe en las redes sociales y cómo esto le afecta.

“Cuando te escriben cosas buenas es bonito, pero cuando te escriben cosas malas duele. Digo, para que no crean que uno es un fantoche o un desalmado que anda por la vida, como que me da lo mismo lo que opina el resto e incluso lo que opinen de mí, ¿cachai? Quizás hay mucha gente que anda así. A mí no me da el alma, a mí me importa, no porque me importa lo que opina el resto, no, porque me gusta recibir cariño, ¿cachai?“, reflexionó ante la mirada atenta de Fernando Godoy.

Oyarzún agregó que “yo espero hasta los últimos días de mi vida llevar la bandera de la amabilidad, ¿cachai? Aunque yo sé que hay gente que dice, ‘ay, a una vez le pedí una foto’ y no la quise.Quizás me lo pediste en un mal día, quizás estaba comiendo, quizás te quise explicar, ¿te acuerdas que yo antes hacía como, bueno, puede ser que no sea una foto, podemos abrazarnos y conversar? Y esas personas se lo tomaban mal“.

El Festival de Viña del Mar

“Por ejemplo, en el Festival de Viña, yo estaba súper asustado, te lo comenté, por la reacción de la gente, porque decía, ¿y si son más los pesados que los buenos?“, dijo el actor.

Además, le entregó un mensaje a esos hate que le dejan comentarios pesados en su cuenta. “Ahora escríbeme algo pesado, pero sabiendo que me va a doler, ¿cachai? Como, no vaya a ser divertido simplemente, no te vaya a ganar un corazón de Carlitos-X432, y eso te va a hacer mejor el día, ¿cachai? Hazlo, pero me va a doler, ¿cachai?“, terminó.