Coca Guazzini opinó sobre los actuales remakes de teleseries: "No entiendo el propósito"

La reconocida actriz chilena Coca Guazzini se refirió recientemente a la creciente tendencia de realizar remakes de clásicas teleseries, una estrategia que ha ganado protagonismo en la industria televisiva local pero que no ha estado exenta de críticas. En particular, Mega ha apostado por revivir producciones icónicas de TVN, como El señor de la querencia y Amores de Mercado.

Mientras que la nueva versión de El señor de la querencia logró buenos resultados de audiencia, el remake de Amores de Mercado no ha tenido el mismo éxito, lo que incluso generó rumores sobre una posible cancelación de un tercer proyecto, una versión renovada de Los 30, información que fue desmentida por el canal.

En este contexto, en conversación con Fotech Coca Guazzini evidenció su postura crítica respecto a esta ola de remakes. “De verdad no entiendo cuál es el propósito de los remakes, porque si me explican, uno puede opinar. Yo tal vez estoy opinando sin saber, y eso en general no me gusta. No veo qué hay detrás” , cuestionó la actriz.

Respecto al discreto rendimiento del nuevo Amores de Mercado, Guazzini expresó su pesar por el impacto que esto tiene en sus colegas. “Me encantaría que le estuviera yendo bien, porque el trabajo de los actores, nos vaya bien o mal, siempre tiene mucho esfuerzo. Es una pena que no le esté yendo bien. Sé que mis compañeros actores deben estar dando lo mejor de cada uno”, comentó.

Asimismo, la actriz se refirió a los dichos de su colega Claudio Arredondo, quien defendió el remake frente a las críticas, atribuyendo ciertos comentarios negativos al ego de algunos actores. Al respecto, Guazzini declaró: “Claudio tiene que defender donde él está. Claudio está en este remake y me parece muy bien que lo defienda, porque cuando estás haciendo un trabajo el deber de uno es defenderlo antes que nada”.

Cabe destacar que Coca Guazzini fue parte del elenco de la versión original de “Amores de Mercado” donde interpretó a la villana “Morgana”, madre de Ignacio (Luciano Cruz-Coke) y pareja de Camilo Ruttenmeyer.