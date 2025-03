Concursante de The Floor Chile desató furia en redes por despectivo trato a Cristina Tocco: actriz reaccionó indignada

El programa de concursos de TVN, The Floor Chile, vivió su primer gran escándalo luego de que un concursante recibiera duras críticas en redes sociales por referirse de forma despectiva a la reconocida actriz Cristina Tocco, y otros rostros de la TV.

PUBLICIDAD

El protagonista de la controversia fue Nicolás Camus, quien durante su presentación en el programa aseguró que trabajaba en una “agencia de rostros en decadencia”.

“Les pago para las publicidades. Mi negocio, yo tengo una agencia de marketing (paso el dato), y todas las marcas necesitan influencers. Y bueno, como están en decadencia son más baratos”, afirmó Camus, asegurando que algunos de los rostros con los que trabaja son: Gonzalo Cáceres, Mariela Montero y Cristina Tocco.

Sin embargo, sus dichos causaron indignación en las redes. Una de las reacciones más contundentes vino de la propia Cristina Tocco, quien utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su molestia.

“No trabajo con este muchacho! Encuentro que es total falta de respeto tu intento de ‘comicidad’”, escribió la actriz en sus redes sociales, visiblemente molesta.

Además, agregó que en algún momento evaluó la posibilidad de colaborar con Camus, pero pronto desistió. “Al poco tiempo deseché la idea dado que observé sus conductas irregulares”, comentó.

La intérprete también aclaró que, pese a las afirmaciones del concursante, no pertenece a su supuesta agencia de marketing. “Me acaba de mencionar en el programa *The Floor Chile, diciendo que me ‘tiene en su agencia’, además de referirse a mí con total falta de respeto. ¡Lamentable!”, expresó Tocco.

PUBLICIDAD

Las redes sociales rápidamente respaldaron a la actriz, destacando su trayectoria artística y condenando los dichos del concursante.

“Por figurar le faltan el respeto a quien sea... Obviamente usted siempre será una dama de los escenarios”, comentó un seguidor. Otro usuario expresó: “Este tipo abrió la boca y dejó la escoba, qué falta de respeto más grande, y con el comentario que hizo, dudo que alguien quiera trabajar con él”.