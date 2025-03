Daniella Campos niega existencia de una tercera hermana y lanza dardo a Denisse: “Es parte de los delirios”.

La tregua parece cada más lejana entre las gemelas Denisse y Daniella Campos, ahora que se confirmara la querella entre las hermanas por supuesta difamación e injuria.

La exmodelo no solo descartó la reconciliación con Daniella si no que sorprendió al revelar que existe una tercera hermana quien según dijo, desea conocer con todas sus fuerzas para establecer una relación parental, la que no tiene con su gemela desde hace al menos dos décadas.

La exmiss y panelista fue consultada por reporteros de “Que te lo digo” donde solo sonrió con la idea de tener una hermana más.

“Te voy a mandar a la hermana secreta”

“Soy tan mala que la próxima junta, Sergio Jara ya te lo dije, te voy a mandar a la hermana secreta. Lo desmiento con todas las letras, no tengo ninguna hermana, nunca he estado con Nicolás Massu, nunca le he robado una guagua y nunca he tenido una tercera hermana”, dijo Daniella.

Luego lanzó el dardo a su gemela luego de que esta confirmó su intención de demandarla por delitos como injuria. “Creo que es parte, insisto, de los delirios... igual hasta lo dudé, llamé a mi mamá ¿ mamá, de qué me perdí?“, dijo parodiando la llamada para confirmar la revelación de su gemela.

Según Daniella, su madre negó la existencia de una tercera hermana, pese a que Denisse horas antes aseguró haber confirmado la información con su progenitora. “¿Qué te puedo decir? Sin comentarios", agregó Daniella.

Denisse Campos insistió en el programa “Que te lo digo” su deseo de encontrar a su hermana, con quien, según comentó, sí desea tener el vinculo familiar que no tiene con Daniella.

Los panelistas de “Que te digo” bromearon con la revelación de Denisse Campos y la batalla que sostiene con su gemela. “Te lo juro, nunca había visto algo tan elevado”, comentó Sergio Rojas, mientras Antonella Ríos lo tildaba de “surrealista”.