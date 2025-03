Denisse Campos insiste en la búsqueda de su hermana perdida y da más detalles: “Tengo ganas inmensas, quiero encontrarla”

Como si de una teleserie se tratara, el clan de las gemelas Daniella y Denisse Campos suma un nuevo capítulo. Mientras que las gemelas insisten en su batalla ahora ante la justicia, se conoció la inesperada revelación de una tercera pariente, quien estaría perdida.

Según comentó Denisse Campos en el programa Only Fama se trata de una hermana que no conoce y con la le gustaría tener una relación parental que no tiene con Daniella.

“Es hija de mi papá, no la conozco, me gustaría buscarla”, comentó la exmodelo, quien además dijo enterarse de la existencia de su hermana a través de un sastre famoso conocido de su entorno.

Denisse Campos intente en tener una hermana perdida y da más detalles: “Estoy en búsqueda de ella”. Youtube

La hermana de ojos azules

“Me llamó Denisse, y eso que mi nombre es más difícil de recordar. Me dijo ´cómo está tu hermanita? ¿la de ojos azules?´ Yo le dije que estaba equivocada , solo mis hermanos hombres tienen ojos azules, ella insistió en preguntarme por mi hermana. Yo le pregunto a mi mamá y mi vieja me dijo que sí, que es verdad. Tengo ganas inmensas, el corazón hinchado de amor, porque quiero encontrarla”.

La versión la repitió en una entrevista exclusiva para “Que te lo digo” donde reiteró que está en búsqueda de su familiar.

“No tengo mucha más información que esa, solo que tengo muchas ganas de encontrarla. Claramente la ruptura con Daniella eso no tiene mucho más tema”, dijo descartando la reconciliación, “eso jamás”.

Denisse confirmó recientemente la querella contra su gemela a quien acusaría de difamación e injuria en una demanda lista para presentar este lunes.

“A mí no me duele la Daniella, nada, el bolsillo es el que me duele. Yo no le quité la casa a mi marido, no vivo en Chicureo, pero no tengo plata para echarle bencina al auto...Ella me hizo perder trabajos“, dijo además tildado a su gemela como una persona ”mala".