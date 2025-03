“Era un encanto de hombre”: La emoción de Paulina Nin al recordar su cercanía con Felipe Camiroaga

En mayo próximo, la Fundación Felipe Camiroaga realizará un homenaje para el exconductor del matinal “Buenos Días A Todos”, que será impulsado con varios de sus amigos y bautizado como “Juntémonos con Felipe a través de su legado”.

PUBLICIDAD

Precisamente, de este evento –que se llevará a cabo desde el Teatro Caupolicán el 15 del quinto mes del año a partir de las 15:30– conversaron en el capítulo de este 17 de marzo en el programa farandulero “Hay Que Decirlo”.

Y dentro de los panelistas, la presentadora de TV Paulina Nin quiso recordar su cercanía con el “Halcón de Chicureo”.

“A mí fue la última entrevista que hizo el Felipe... me entrevistó en el matinal: una entrevista súper humana (...) Después entrevistó a un minusválido y después murió”, fueron las primeras palabras de Nin.

“Trabajé con él, hicimos ‘La Gran Apuesta’: estaba jovencito, bueno, también yo –tenía como 30 y tantos años– pero él estaba nuevito en lo que era la animación”, continuó la exanimadora del Festival de Viña del Mar.

Luego, reconoció que Felipe era “muy amoroso. Un tipo que me invitó muchísimas veces a su casa y no sé por qué nunca fui. No porque no quisiera, sino porque nunca se dio el momento”.

“Entonces, nunca pude ir por falta de tiempo, no por ganas, y me hubiera encantado ver esa maravilla de relación que tenía con los animales”, agregó Paulina.

PUBLICIDAD

También aprovechó para contar una anécdota con un tatuaje que tiene de un león. “Tengo un tatuaje acá en el cachete derecho: es un león. Entonces me dice (Felipe) ‘pero ¿qué es eso?’ y le dije ‘un tatuaje; un león’”, dijo.

“Empezó ‘que lo muestre, que lo muestre’. Entonces le dije ‘si tú me muestras el halcón, yo te muestro el león’”, añadió.

“No, pero era un encanto de hombre: muy buen compañero. Un tipo muy sencillo; siempre tenía respuesta para cualquier cosa que le dejaran; te dejaba de repente un dulcecito en el camarín”, finalizó la exparticipante de ‘Top Chef VIP Chile’.