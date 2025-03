Matías Sánchez expuso ofensiva actitud de Karol Lucero con las mujeres: “Le preguntó a mi polola por sexo”

La controversia en torno a Karol Lucero continúa creciendo, luego de que Matías Sánchez, exsocio del comunicador, revelara detalles sobre su conducta con las mujeres y las condiciones laborales en su canal de YouTube, Like Media TV.

En el programa Primer Plano, Sánchez abordó las acusaciones relacionadas con el no pago de sueldos a los trabajadores del canal. Sin embargo, también sorprendió al público al relatar un incómodo episodio que involucró a su pareja y que evidenciaría un trato inapropiado por parte de Lucero hacia las mujeres.

Pamela Jiles, conductora del espacio, consultó a Sánchez sobre el ambiente laboral y el trato hacia las mujeres en la empresa. Fue entonces cuando el excolaborador de Like Media TV reveló un hecho que lo marcó profundamente.

“Tiene una actitud bien peyorativa hacia las mujeres”, comenzó explicando Sánchez. “Una de las discusiones que tuvimos fue porque una vez estábamos haciendo pruebas para empezar nuestro programa. Yo fui con mi novia y una amiga de ella, porque eran cuatro cámaras y se puso una a cada lado. Yo tengo ese video”, partió contando.

Según su relato, durante ese ensayo Karol Lucero sorprendió a todos al dirigirse a su pareja con una incómoda pregunta. “Él viene y le pregunta a mi pareja, delante de mí, en un ensayo: ‘Bueno, vamos a hablar de sexo. ¿Ustedes cuántas veces a la semana tienen relaciones?’” , contó Sánchez, generando reacciones de sorpresa en el estudio.

El exsocio de Lucero explicó que el episodio fue muy incómodo tanto para él como para su pareja. “Después de eso dije: ‘Oye, espérate’. Está el video, yo lo tengo en mi canal de YouTube. Le digo (a Karol): ‘Esas cosas nosotros no las hablamos y tampoco me gusta que tú expongas este tipo de cosas’. No estaba en la pauta”, detalló.

Sánchez enfatizó que este tipo de actitudes fueron generando un distanciamiento con Lucero. “Yo sentí incomodidad total. Él no la conocía ni hace un mes. No había confianza, entonces estas actitudes fueron haciendo que yo me pusiera un poco más firme, un poco más fuerte”, aseguró.

Además, destacó que la incomodidad de su pareja fue mayor debido a que ella no es chilena y estaba recién conociendo la cultura del país. “Capaz pensó que todos eran así y no, no somos todos así”, añadió.

El exintegrante de Like Media TV también mencionó que este episodio fue solo uno de varios conflictos que enfrentó con el comunicador. “Ahí yo empecé a entender lo que era trabajar con Karol Dance. Después ya en las discusiones subía el nivel de la voz”, relató.

Finalmente, Sánchez aseguró que su distanciamiento se produjo cuando defendió al equipo de trabajo por el impago de sus honorarios. “Este tipo de cosas fue avanzando y después ya las diferencias ya las diferencias que teníamos, yo por defender al equipo, porque se enojaba porque íbamos a cubrir algo y no salía la foto buena. Yo le decía ‘oye, no les estás pagando a los chicos’. Yo siempre quise que cada uno recibiera su pago, y así lo hice cuando él me sacó del proyecto. Yo empecé mi propio canal y le empecé a pagar a mi gente, y hasta el día de hoy lo hago. Mi actitud y propósito siempre fue ese, pero el de él no. El propósito de él era aparecer, mostrarse y sacar provecho de los demás”, cerró.