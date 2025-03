“Yo veía muchas cosas”: Ignacia Michelson reaccionó al arresto del padre de Marcianeke por tráfico de drogas

José Muñoz, padre del artista urbano Marcianeke fue detenido hace pocos días en medio de un operativo antidrogas en Talca, región del Maule. A raíz de esto, Ignacia Michelson, expareja del cantante, no dudó en referirse al hecho y entregó su visión sobre el entorno del joven músico.

Michelson, quien mantuvo una relación de aproximadamente un año con Marcianeke, aseguró que la noticia no le sorprendió. “Hablemos las cosas como son... ¿A ustedes les sorprende? Si a Marcianeke lo maneja pura gente que vende y tiene esas cosas, o sea, él está rodeado de este mundo. A mí no me sorprende nada”, comentó en el programa Entérate de YouTube, según consignó CHV.

La exchica reality también mencionó que durante su relación pudo observar situaciones que le generaron inquietud. “Yo lo sé porque yo estuve ahí. Yo lo viví y yo veía muchas cosas”, afirmó, sugiriendo que el artista se encontraba rodeado de personas vinculadas a situaciones complejas.

Michelson también reveló que, durante su tiempo junto a Marcianeke, intentó advertirle sobre el entorno que lo rodeaba y le aconsejó tomar medidas para protegerse. “Yo le dije a Marcianeke que se alejara de toda esa gente, que lo manejara su mamá, que pusiera contador y que tuviera un abogado. Obviamente no me hizo caso, por eso no estoy con él”, relató.

Pese a sus declaraciones, Michelson dejó en claro que no guarda rencor hacia el cantante. “A mí me cae muy bien Marcianeke, así como con el cuento simpático, fue mi ex, toda la cuestión, pero tú no puedes poner que ‘eres un guerrero’, si estás metido en cosas de droga y pistolas”, agregó.

El operativo policial que resultó en la detención del padre de Marcianeke se desarrolló el pasado viernes en el barrio norte de Talca. Las autoridades informaron que se intervinieron cinco domicilios, logrando la detención de Muñoz junto a otra persona, además del decomiso de sustancias ilícitas.

Tras conocer la situación de su padre, Marcianeke compartió un mensaje en redes sociales expresando su apoyo: “Fuerza, papito, saldrás de ésta, tranquilo no más. Apretaron, pero eres un guerrero. Te amo”.