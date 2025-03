Botota Fox detalla intervención quirúrgica que se realizó: “Esto es un regalo que le estoy haciendo a mi cuerpo”.

“Nunca pensé que me lo haría”. Botota Fox así se expresó tras desbloquear uno de los mayores temores en su vida: las intervenciones quirúrgicas.

Hace pocos días avisó de su visita al cirujano y ahora mostró el proceso antes y después de realizarse una Lipo Vaser con transferencia a glúteos, relleno pectoral y liposucción de papada.

“Esto es un regalo que le estoy haciendo a mi cuerpo”, expresó el participante de “Palabra de Honor” probando par de prótesis mamarias en sus manos.

Asimismo admitió sus temores pero también la expectativa por el ansiado cambio físico. “Si bien me va a doler un poco después pero yo creo que no va a ser, nada nada para lo que se va a ver y es netamente por algo mío, algo no sé si necesario pero es necesario para mí”.

Botota Fox mostró el proceso antes de la cirugía. En sus manos llevó bata, pantuflas y “mi bolsita para llevarme toda la grasa”.

¿El resultado? Un pecho más armonioso, más bonito y más estético, según dijo la comediante mostrando el preoperatorio. Ya a poco de entrar al quirófano, admitió los nervios y las ansias. Finalmente lanzó su promesa: “Seré una muñeca hebrea! La que cacha, cacha“.

Sus seguidores expresaron apoyo y respaldo a su transformación física. "Si te hace feliz a ti es lo que importa“, Hermosa, quedará todo bien, regia”, "Me reí con el final jajaja. Asumo que quedaste hermosa y que bueno que todo salió bien“.

Si bien, Botota Fox no ha mostrado los resultados por completo de su intervención, prometió más publicaciones del proceso en sus redes sociales. Lo que sí dejó ver son las sesiones postoperatorias, incluyendo la cámara hiperbárica que generalmente recomiendan para la cicatrización de heridas y la regeneración de tejidos.