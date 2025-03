Conocida vidente quiere ser presidenta de Chile: “A sacar todo lo que no es bueno para nuestro país”

La reconocida vidente y tarotista Zita Pessagno sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente su intención de competir por la Presidencia de Chile. A través de una transmisión en vivo, Pessagno confirmó que ya comenzó los trámites necesarios para que su nombre figure en la papeleta electoral.

“A este proyecto empezamos a darle vueltas desde el año pasado, fue una propuesta de toda nuestra gente”, explicó la autodenominada guía espiritual, quien destacó el respaldo de sus seguidores como el principal motor de esta iniciativa. “En nuestro canal somos más de 130 mil personas, y empezó esta idea de ‘vamos a las presidenciales’, ‘peleemos por Chile’, y para allá vamos, a sacar todo lo que no es bueno para nuestro país”, agregó.

La tarotista, de origen peruano pero radicada en Chile desde hace años, confirmó que ya dio el primer paso formal en su camino a La Moneda. “Estamos desde el día jueves 13 de marzo inscritos en el Servel, pero es importante que sigamos adelante con el patrocinio” , explicó. Pessagno destacó que este respaldo es clave para consolidar su candidatura. “El patrocinio es el apoyo que tú le das a Zita Pessagno para que entremos en la carrera presidencial y alcancemos el triunfo llegando a La Moneda y ser Presidenta” , detalló.

En cuanto a sus propuestas de gobierno, la vidente fue cautelosa, pero adelantó que se enfocará en dos grandes líneas. “Lo que nosotros vamos a hacer es un trabajo en la propuesta de gobierno, en la que nos vamos a enfocar en las situaciones macros y focalizadas”, indicó.

Además, prometió un estilo de comunicación directa con la ciudadanía si llega a La Moneda. “Todos los días vamos a tener una conexión en vivo cuando estemos como Presidente de la República, porque a mí no solamente me interesan los problemas generales de Chile, sino también ver los problemas focalizados de las personas como tú, que tienen problemas que no pueden solucionar”, sostuvo.