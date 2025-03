“Ha sido de las mejores fiestas de mi vida”: Leonor Varela revela detalles desconocidos del carrete cumpleañero al que la invitó Eva Longoria

Fue en sus redes sociales donde la actriz chilena Leonor Varela sorprendió a sus seguidoras con una descomunal carrete cumpleañero al que fue invitada por la actriz Eva Longoria.

Una serie de postales en las que la intérprete nacional dejó en evidencia su amistad de años con la estrella norteamericana, quien en su aniversario número 50 no quiso dejar fuera a ninguna figura mundial. Entre ellas, la actriz nacional.

El carrete top de Leonor Varela

“Soy amiga con Eva desde que filmamos una película con Lucía Puenzo en Italia (‘Tell it like a woman’, de 2022), justo antes de la pandemia, así que ya son varios años y hemos mantenido una amistad bastante cercana desde entonces”, contó en conversación con lun.com.

Si bien el carrete duró varios días a bordo de un lujoso yate en Miami, Varela recuerda que solamente pudo asistir el sábado pasado porque “mi avión se atrasó como seis horas”.

“La fiesta del sábado fue en un yate de una amiga de ella. La invitación fue para todo el fin de semana, había una fiesta el viernes, a la cual no llegué porque mi avión se atrasó como seis horas, así que me la perdí. Empezamos el sábado (temprano). Con un grupo fuimos a hacer ejercicio con Becky G y con su entrenadora, después fuimos a la playa, nos metimos al mar, hicimos shopping y, finalmente, nos preparamos para la noche, para la fiesta”, reveló.

“No había un ‘drees code’, cada uno llegaba como quería, pero la ocasión invitaba a ponerse algo bonito y yo opté por un vestido de una curatoría que se llama ‘Nueve Los Angeles’, un vestido de Aya Muss que me pareció no demasiado, pero bonito, cómodo y muy Miami. Elegante y cómodo para bailar, porque bailamos a pata pelada, hasta altas horas de la noche”, explicó la actriz nacional, quien asegura haber estado algunas horas, en unos festejos que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. “Yo me fui a las dos de la mañana, pero después siguieron varios otros un par de horas más”, señaló.

La chilena Leonor Varela junto al cantante Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, y la festejada, Eva Longoria.la Fuente: Instagram @la_leovarela.

“Muchos de los que estaban ahí, yo los conocía, a Gloria Stefan, a Jessica Alba, a Gabrielle Unión (casada con Dwyane Wade), al que no conocía era a Novak (Djokovic). A Marc Anthony también y siempre es un agrado ver amigos antiguos y conocer nuevos. Todo fue muy buena onda, había una vibración muy alta esa noche, ha sido de las mejores fiestas de mi vida porque la brisa, estar a pata pelada, bailar, había muy buena música, el tequila de Eva (Casa del Sol), que era muy bueno”, aclaró.

“El alma de la fiesta fue Eva, ella es la que pone el tono. Es como un imán de almas muy lindas, de gente bonita, siempre está juntando a gente con propósito. Se preocupa de su comunidad. Sabe reunirnos. Es el pegamento que nos mantiene juntos, su espíritu, además, es muy gozadora. Ella es muy alegre, muy generosa, me siento súper agradecida por su amistad, su cariño y su lealtad, que han sido una constante desde que nos conocimos”, finalizó.