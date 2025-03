Maxi Mellado saca cara por Natalia Rodríguez: “Qué cara de raja...si no fuera por ‘Arenita’, Karol ‘Dance’ no existiría”

Maxi Mellado saca cara por Natalia ‘Arenita’ Rodríguez: “Qué cara de raja...si no fuera por ‘Arenita’ Karol ‘Dance’ no existiría”.

Lejos pero no ausente. Natalia ‘Arenita’ Rodríguez alzó su voz en medio de las acusaciones a su expareja y animador Karol “Dance” Lucero por el polémico trato no pago a sus colaboradores.

Lo que comenzó con el reclamo del titkoker Danilo 21 se convirtió en el nuevo escándalo para el exchico Yingo quien incluso fue señalado de supuestas infidelidades a su esposa, a solo cuatro meses de casarse.

La influencer “Arenita” tomó parte en el escándalo y expresó solidaridad al exsocio de Lucero, Matías Sánchez, quien lo señaló de maltratos. “A leer sus palabras ´me humillaste´, me denigraste, me gritaste, me hundiste, no pude evitar recordar que viví una experiencia similar con la misma persona hace más de diez años”.

Las acusaciones contra Karol “Dance” Lucero fueron tema en el programa “Que te lo digo” donde los excolaborador dieron detalles del trato del animador.

“Qué cara de raja lo que dijo de Arenita, sin fuera por Arenita Karol Dance no existiría, Faloon Larraguibel no existiría ” dijo además recordando la negativa de Karol de presentar a Natalia. “Dijo que no era una mujer para presentársela a su familia”.

“...el giro que dio mi vida”

Natalia “Arenita” Rodríguez compartió una reflexión en sus redes sociales, esta vez hablando a “su yo de 2010. Presumió su vida familiar, ahora como madre y esposa del danés Jens Bach con quien hace vida lejos de Chile desde 2019.

“Jamás hubiera imaginado el giro que dio mi vida si me lo hubiera dicho mi yo del futuro. A veces cuando estamos inmersos en la tristeza, pensamos que nunca vendrá la luz, que nunca saldremos de ese hoyo y que permaneceremos en ese estado por siempre, al menos a mí eso me pasó”.

Natalia, siguió su emotivo mensaje a su “yo del 2010″. “Pero de un momento a otro y todo puede cambiar y si eres una persona buena, tarde o temprano la recompensa tiene que llegar y no me refiero a lo material, sino a lo realmente importante en la vida”.