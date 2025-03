“Me tuvieron que operar”: Michelle Adam contó la pésima experiencia y los problemas de salud que sufrió después de hacer una dieta extrema

Michelle Adam no lo pasó bien después de hacer dieta extrema

Hace unos días, se conoció que el actor Francisco Pérez-Bannen hizo un ayuno extremo de 72 horas, situación que fue abordada durante la jornada de este martes 18 de marzo en el matinal “Tu día” de Canal 13, donde la meteoróloga Michelle Adam reveló la pésima experiencia y el problema de salud que vivió al hacer una estricta dieta.

PUBLICIDAD

Así, mientras en el panel -donde además estaba el doctor Sebastián Ugarte- analizaban lo ocurrido con el actor de teleseries, Michelle Adam contó que dos años después de tener a su hijo más chico quiso hacer la dieta del sirope de savia, la que consistía en diluir el jarabe en una botella de dos litros de agua, la que debía consumir durante el día.

El problema de salud tras la dieta de Michelle Adam

"Es como un ayuno, fue terrible. Fueron tres días de preparación, diez días que se hace y después dos días para incorporar alimentos. Se comía, pero se comía muy poco, muy, muy poco", relató la meteoróloga sobre el proceso de la dieta que realizó.

Luego, Michelle Adam contó que lo peor vino después, ya que debido a lo estricto de la dieta, se le generó un cálculo en la vesícula que era nada menos que del tamaño de un huevito de chocolate.

"Me tuvieron que sacar la vesícula. Me generó problemas y me tuvieron que operar. Eso fue porque mi organismo se limpió realmente, pero provocó este cálculo”, agregó la meteoróloga en medio de la conversación del panel.

En tanto, después de escuchar lo que le pasó a Michelle Adam, el doctor Sebastián Ugarte explicó que esto le ocurrió porque la vesícula puede generar cálculos si se extiende el ayuno intermitente -tal como lo hizo el actor Francisco Pérez-Bannen- ya que una de sus funciones fundamentales depende de la alimentación.