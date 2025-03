Con foto de Johnny Depp y sentencia en mano, Mauro Icardi lanza advertencia tras formalizar su divorcio: “Voy con todo y contra todos”

Como si de una teleserie se tratara, la relación de Mauro Icardi y su expareja Wanda Nara sumó otro capítulo escandaloso. El futbolista y actual pareja de China Suárez, sin embargo, tuvo motivo para celebrar tras la formalización de su divorcio por parte de las autoridades italianas.

El futbolista recurrió a las redes sociales para festejar la sentencia de divorcio de la madre de sus hijas. Con imagen del actor Johnny Depp, el deportista además lanzó una advertencia a sus detractores.

"¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben cómo dar vuelta las mentiras dichas hace una semana? ¿Me parece a mí o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar, se quedaron sin argumentos? ¿Me parece a mí o los que reciben data falsa, como siempre, no saben dónde meterse después de inventar

Mauro Icardi celebra sentencia de divorcio. Instagram

Posteriormente, el futbolista clamó por justicia y por defender a sus dos hijas. “Voy a pelear hasta el último momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día… Voy por todo y contra todos, con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien. Que se haga justicia".

El escándalo en el Chateau

Mauro Icardi regresó a los tribunales argentinos luego del escandalo que dejó su altercado en el domicilio de su expareja Wanda Nara, quien lo denunció por violencia de género.

En la lujosa residencia se presentaron autoridades policiales que intentaron detener al deportista. En videos filtrados en redes sociales, se escuchan a las pequeñas llorando mientras este aseguraba que podía llevárselas “cuando quisiera”.

La “China” Suárez tomó distancia del escándalo y se mantiene ausente de las redes sociales donde en los últimos días estuvo presumiendo su viaje a Italia junto a su galán.