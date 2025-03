¿Más que una amistad? Luis Mateucci sorprendido con confesión de participante de ‘Palabra de Honor’: ”Tus besos fueron..."

De impacto fueron las recientes revelaciones de una de las reclutas más “novatas” en el reality show “Palabra de Honor”. Se trata de la modelo peruana Samantha Batallanos quien dio a entender que tuvo algo más que amistad con Luis Mateucci.

Durante el react de La Tropa de Mercado Libre, la modelo comentó sobre el beso que dioa Fabio Agostini en pleno encierro, a lo que ella respondió con una comparación.

"No te preocupes, mi Luisito hermoso, que tus besos fueron mucho más apasionados y duraron mucho más tiempo", citó Canal 13. Sus palabras tomaron por sorpresa al argentino quien de repente quedó sin palabras.

Luis Mateucci en el react Mercado Libre de "Palabra de Honor". Youtube

Poco después y aún consternado pareció negar la versión de Batallanos. “¿Qué beso?... Se equivocó de contacto parece... No sé qué decirle".

Si bien Mateucci descartó el beso comentado por Batallanos, no dejó de elogiar a la modelo peruana quien además fue rein de belleza en su país donde participó en el certamen Miss Perú.

“Es bonita, la verdad, el físico ...“, dijo con risas de picardía. Su compañeros sumaron bromas mientras el argentino pedía finalizar la transmisión.

“Cosas donde no se tiene que meter”

Luis Mateucci también aprovechó de lanzar dardos a Fabio Agostini, conocido por sus altercados en el reality show. Esta vez el argentino lo cuestionó por “meterse con cosas personas”.

“Es un lugar que no hace falta, es innecesario, hay cosas que duele más, para qué tocar cosas personales. Yo tenía una foto de la Dani que me la había dejado, fue y me la rayó, le puso bigote y cuerno. Le pedí no meterse con la foto de la Dani, fue la segunda, me dijo que no había sido él, lo perdoné...”.

Ya una tercera ocasión puso a prueba su paciencia. “En los últimos días yo había escrito en las paredes ´la famiia remate´ y puse todos los nombres de mi familia y él fue y puso ´Pingostini´ en mi familia , me tocó cosas que no se tiene que meter”.