“Me fui a la B (...) Me duele hasta el pelo”: Diana Bolocco tras ausentarse en la conducción de ‘Plan Perfecto’

En el capítulo de este martes del programa farandulero de Chilevisión, llamado “Plan Perfecto”, hubo una importante ausencia: nada más ni nada menos que de su conductora, Diana Bolocco.

PUBLICIDAD

Pero no fue algo arreglado ni por motivos de vacaciones, pues ya las tuvo, sino que la periodista presentó problemas de salud que la obligaron a no aparecer en la pantalla chica, al menos por esta jornada.

Precisamente, fue la misma presentadora de TV quien minutos antes del programa dio la razón –a través de su Instagram– de su falta en el estudio de CHV.

Bajo este contexto, en una publicación en sus historias subió una fotografía con un aspecto desganado, acompañada de lo siguiente: “Me fui a la B. No me acuerdo haberme sentido peor en mi vida. Náuseas, dolor de guata, muy decaída y con mucho frío. No tenía fiebre, pero ahora sí. Me duele hasta el pelo”, señaló.

“No voy a poder ir a mi grabación de hoy. Me siento culpable”, lamentó Diana.

Luego, respecto a su par que la reemplazaría –en ese minuto no sabía quién sería– dijo: “Gracias al colega que me reemplazará. Apenas sepa quién es, le daré los agradecimientos públicos. Gracias equipo lindo de PH por el apañe. Y a ustedes, gracias por los corazoncitos que me van a mandar".

Historia de Instagram de Diana Bolocco

Además de esta publicación, realizó una pregunta para sus seguidores: “¿Alguien más así? Dolor de guata, náuseas, diarrea, fiebre... ¿qué será? ¿influenza?”.

PUBLICIDAD

Historia de Instagram de Diana Bolocco

Horas más tarde, agregó una tercera historia de una foto, aparentemente desde un centro médico, conectada con una mariposa en su brazo derecho, junto a la frase “no quedaba otra”.

Historia de Instagram de Diana Bolocco

Cabe destacar que en su reemplazo estuvo en la animación su colega Paulina Rojas, quien ya ha estado en la conducción del mismo espacio en más de una ocasión, también porque no ha podido estar presente Diana.