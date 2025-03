Paulina Nin contó cómo lidia con la enfermedad crónica que padece hace años: “No tiene cura”

La conmoción se apoderó de seguidores y cercanos de la actriz Karla Melo quien hizo público su diagnostico de cáncer de seno. La solidaridad también se hizo presenta, incluso entre los panelistas de “Hay que decirlo” quienes comentaron sobre el mal momento para la famosa.

Fue un instante preciso para que Paulina Nin recordara cómo lidia desde hace años con el enfermedad de Crohn que afecta el sistema inmunológico.

La expresentadora de Viña del Mar y panelista de Canal 13 debió recurrir a expertos médicos incluso fuera del país, en Estados Unidos, buscando tratamientos avanzados para su mal, aunque finalmente ha debido aprender a vivir con ella. “No tiene cura”, dijo a sus compañeros quienes se solidarizaron.

En pasadas entrevistas, Paulina Nin también comentó sobre los aprendizajes que le ha dejado este diagnóstico en su vida. “Nunca me he preguntado el por qué a mí, sino que dije para qué, porque tiene que ser para algo”.

La presentadora indicó que “pudo soportar” el diagnóstico de su enfermedad. “Creo que ha sido para entender mucho de las enfermedades inmunológicas y por lo que pasa mucha gente”.

Nin, quien debió costear un tratamiento costoso en el exterior, recordó sus peores momentos. “Me pude ir a operar a Estados Unidos, aquí ya estaba muy mal, me tuvieron mucho tiempo hospitalizada, 25 días en la Alemana, y no daban con lo que tenía”.

Fue una larga lista de enfermedades que a diario descartaron los médicos, desde sida, lupus, psoriaris ni artritis reumatoidea. “Yo no me podía mover porque las articulaciones las tenía así inflamadas , no podía doblar los dedos”.

“Estoy sanando, estoy aprendiendo”

Karla Melo se suma a la larga lista de famosos que hacen público su diagnóstico de enfermedad. En sus sus redes sociales sumó solidaridad tras dar detalle de su estado de salud.

“Estoy sanando, estoy aprendiendo, me estoy curando de cuerpo y alma! Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen! Cuídense! Tóquense! Háganse exámenes! Una detección temprana es importante”, expresó.