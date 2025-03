“Quedé feliz”: Coté López se sometió a un procedimiento estético en su rostro y cabello

Antes del mediodía de este 19 de marzo, a través de su cuenta de Instagram, Coté López –modelo y empresaria– le contó a sus seguidores sobre un procedimiento estético al que se iba a someter, ya que le molestaban ciertas cosas en parte de su cabeza.

Específicamente, la mujer de 36 años quería modificar su ceja y ponerse pelo en una zona de su cabello. “Les cuento lo que me voy a hacer: me voy a poner pelo aquí (señala la partidura de su cabello), justo en este triangulito chiquitito. Yo sé que me van a decir ‘por qué te hací’ hueavadas’, pero a mí me molesta, porque cuando lo tomo se ve como transparente y yo lo tengo que pintar con sombra”, comenzó López.

“Y lo otro que me voy a hacer es la ceja de la mitad hacia acá (apunta a su derecha)... yo ahí la tengo con microblading, cosa de no tener que pintarlas nunca más en la vida, porque cuando te poni' después te dura para toda la vida”, detalló Coté.

Acerca del centro de estética donde quiso realizarse dicho procedimiento, aseguró que “busqué por todos lados y esta clínica estaba en Talca, se llama Nordic, y le escribí: resulta que tienen clínica también acá en Santiago (...) Les voy a ir mostrando el proceso paso a paso de cómo va quedando”.

Luego, mostró parte del proceso. En una primera instancia, enfocaron en la parte trasera de su cabello, evidenciando el pelo que le habían sacado para ocuparlo en la ceja y en la zona de adelante. En otra de sus historias, subió un registro en medio del procedimiento mismo.

“Hellocito, mi gente... miren, así quedé: apenas un poquito hinchadito”, dijo horas más tarde de la intervención médica. También aprovechó de subir un par de registros junto a su tío y padre, tras el procedimiento al que se sometió en esta jornada la modelo.

Historia de Coté López

