Sergio Rojas da detalles de la querella de Lola Melnyck contra Laura Landaeta y no descarta “tremenda sorpresa” en audiencia: “Se está viendo...”

Hojas tras hojas, así se vio la extensa querella presentada por la modelo Lola Melnyck contra la periodista Laura Landaeta por supuestas injurias.

La querella además incluyó una lista de testigos que habrían coincidido en el momento en el que la panelista se habría referido a la ucraniana con términos como “escort”.

Uno de los convocados es el panelista de “Que te lo digo”, Luis Sandoval quien dio opinión en el programa de este miércoles 19, Sergio Rojas mientras tanto reaccionaba con risas y promesas de visitarlo en prisión.

Sergio Rojas opina sobre demanda de Lola Melnyck contra Laura Landaeta. Youtube

“Una tremenda sorpresa”

“Yo no hablé nada, menos mal te digo, yo me reía no más porque además, la Laura decía que la Lola era escort, ella dice que habló con sus clientes, que ella tiene pruebas. Yo lo que tengo entendido es que la contraparte, la querellada, podría tener tremenda sorpresa el día de la audiencia”, aseveró Rojas.

Según el periodista de Zona Latina, “se está viendo la posibilidad de que viajen algunos clientes de Argentina que de forma testimonial cuenten haber contratado los servicios de Lola”.

Los panelistas de “Que te lo digo” bromearon con la posibilidad de ser llevados ante la justicia con cada palabra en el programa. “Siento que cualquier cosa que diga puede ser usado en mi contra”, dijo Antonella Ríos.

Luis Sandoval, quien sí fue citado en calidad de testigo por la Inspectoría, defendió la reputación de Laura Landaeta. “Ella reportea, tiene fuentes, entrevista , por lo tanto es un periodismo super serio, no es un periodismo de circo, yo confío plenamente en ella”.