Al estilo de “La Roca”: Sammis Reyes exhibe sus abdominales de acero y cómo conseguirlos

2025 ha sido el año de los romances en la farándula. Uno que se confirmó en plena alfombra de la Gala de Viña del Mar fue el de Emilia Dides y el deportista Sammis Reyes quienes desfilaron entre abrazos y mimos.

Desde entonces se muestran inseparables y cada vez más enamorados. Los seguidores los consideran una “pareja perfecta” y destacan la belleza física de ambos.

Reyes no dejó duda de eso con una reciente fotografía en su Instagram donde exhibió sus abdominales de acero además de un consejo de salud que varios aplaudieron.

“La medicina más barata del mundo”, comentó el deportista en medio de su rutina de ejercicios. No tardaron en elogiar su aspecto y hasta compararlo con la estrella de Hollywood, Dwayne Johnson “La Roca”.

"Me saqué una foto contigo la otra vez me sentí como Miguelito jaja“, ”Es el deporte, tremenda medicina y disciplina“, ”Le alcanza el Salmón 91 en el pectoral derecho, que me decí ? Ajjaaj“, También salpicaron a la actual pareja de Reyes. ”Que se tiene que hacer para ser Emilia Dides?“, ”Provecho Emilia".

El éxito como sueño

Sammis Reyes, primer chileno en jugar en la NFL, ha comentado en reiteradas entrevista su visión del éxito y cómo ha trabajado para lograrlo.

“Todos tenemos talentos que debemos encontrar y explorar y es fundamental para cada persona en este mundo encontrar su regalo”, comentó en el podcast de Nico Orellana.

Si bien Sammis pensó en incursionar en la NBA, cada jugador de colegio, mucha gente me dijo que yo tenía que jugar fútbol americano y era por mi forma de ser, por mi personalidad, tal vez un poco más agresiva que los jugadores de basquetbol, mi destreza física porque soy una persona, fuerte, pero soy muy coordinado, corro muy rápido, salto alto, tengo estabilidad".