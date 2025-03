El balance de Karen Doggenweiler de su exitoso verano en Viña 2025 y en ‘Mucho gusto’: “He recibidos puros bellos regalos”

Karen Doggenweiler tuvo un verano tremendo. Es que la animadora vivió grandes experiencias laborales y todas con gran éxito, marcadas principalmente por su debut en la animación del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

PUBLICIDAD

En tanto, en marzo retomó la animación del matinal “Mucho gusto”, de Megamedia, el cual ha llegado a lo alto de las preferencias del público cada mañana (en la primera quincena del mes lideró la sintonía con 5,5 puntos de rating).

Además, la buena recepción del trabajo de la periodista se ha visto reflejado en diferentes encuestas y estudios. Por ejemplo, un estudio de percepción general, a nivel nacional, de Activa Research, arrojó que un 69% de las personas valoró la animación de la figura de Megamedia en Viña 2025 como “muy buena o buena”.

A ello se sumó que en la última encuesta Cadem, 5C, Karen Doggenweiler salió muy bien evaluada también. Obtuvo un 90% en el ítem Conocimiento de Rostros de Medios, destacando en el número 2 de los Top 10 de esa categoría.

Por otro lado, según el monitoreo realizado por Buzzmonitor, con inteligencia artificial y que buscó medir la percepción de Viña 2025 en redes sociales, la animadora fue lo más valorado positivamente, con 8.674 posts, en donde sobresalió con su talento, carisma, elegancia, grandes momentos y todo lo que hizo y mostró sobre la Quinta Vergara.

“Bellos regalos”

Acerca de estas buenas evaluaciones que ha recibido tras haber debutado en la animación del Festival de Viña del Mar, el rostro de Megamedia confiesa que “he recibido puros bellos regalos. Independiente de que uno quede contenta o satisfecha de haberlo entregado todo y de sentir que puse todo el corazón de mi trabajo en el escenario cada noche, y en todas las actividades que rodean a Viña, porque no es solamente lo que pasa en la Quinta Vergara, sino que son muchas las situaciones que se dan allá, lo más importante para mí es lo que siente la gente, porque uno trabaja para ellos. Uno es una comunicadora cuyo mejor resultado es el apoyo y valoración del público”.

A lo anterior, agrega que “me alegro tanto y me llena de gratitud poder saber estos resultados…. y me siento muy orgullosa. Trabajamos tanto y pusimos todo el empeño para que las cosas salieran bien, entregué todo mi corazón. Le puse pasión a cada uno de los minutos y viví a concho cada uno de los minutos del festival. Entonces, que lleguen estos resultados me llena de alegría y los agradezco”.

PUBLICIDAD

La reconocida animadora destaca que “yo siento que después de Viña, ya pasados algunos días, es el momento de detenerse un segundo y agradecerle a la gente por su cariño y por haberme recibido tan bien. Es el debut en algo, y eso nunca es fácil, y siento que me recibieron con tanto cariño, que me abrazaron y que incluso cuando entré al escenario en ningún minuto me sentí sola, ya que estuve acompañada de toda la gente que me ha ayudado en mi carrera a desarrollar estos sueños. Y, finalmente, también del público que me acompañó, de esas 15.000 personas que estaban ahí conmigo y de la gente en sus casas. De verdad que es muy gratificante que te reconozcan el esfuerzo de tantos días trabajando a full”.

Finalmente, en relación al buen rating que está teniendo “Mucho gusto”, el espacio que había dejado en enero pasado y al que volvió ahora en marzo, Karen declara que “yo estoy feliz de haber vuelto al programa, extrañaba al equipo y amo la contingencia, la noticia y la actualidad, todo lo que se vive día a día en un matinal, y agradecida del cariño de la gente que uno entiende también que se expresa en sintonía. Cada día tratamos de hacer el mejor programa para que la gente se informe y también lo pase bien con nosotros, esa mezcla creo que nos permite llegar al corazón de las personas y conquistar sus preferencias”.