“Era hundirla, no arrastrarla”: todas las indirectas que Cazzu lanzó a Nodal y Ángela Aguilar en su nueva canción

En las últimas horas, dos mujeres reconocidas como íconos del empoderamiento femenino han captado la atención: Shakira, quien ha roto un récord sin precedentes en la Ciudad de México al realizar siete conciertos, y Cazzu, que ha lanzado una nueva canción con semejanzas al estilo de la artista de Barranquilla.

La artista argentina ha entregado a sus seguidores una serie de tres canciones que abordan el duelo, la sanación y ofrecen consejos. Estas piezas, tituladas ‘La Cueva’, ‘Dolce’ y ahora ‘Con Otra’, parecen estar dedicadas, no directamente a Christian Nodal, sino más bien a Ángela Aguilar. Las letras incluyen afiladas indirectas que muchos asocian con la joven de 21 años.

Las referencias que hizo Cazzu de Christian Nodal y Ángela Aguilar en su nueva canción

Mientras ‘La Cueva’ se transformó en una balada sentimental dedicada a Christian Nodal, ‘Dolce’ no solo exploró su lado en el género de los corridos tumbados; también fue una canción de empoderamiento y sensualidad que incluía indirectas hacia el padre de su hija. Sin embargo, ‘Con Otra’ no solo recuperó la esencia retro de los años 2000, sino que sus fans también notaron que la dedicatoria cambió de dirección y esta vez estaba destinada a Ángela Aguilar.

Con ciertos homenajes a la pareja y un videoclip que la muestra alistándose para un espectáculo, esta vez no en un contexto moderno, sino recuperando aspectos retro como teléfonos móviles, productos de belleza e incluso otras piezas tecnológicas del autobús que asombraron a su audiencia en Argentina.

Sin embargo, la letra de la canción y una sección del video que muestra a Cazzu asistiendo a un espectáculo en el que el acordeonista y el bajista lucen un estilo similar al de Nodal, con una camisa blanca remangada, un chaleco, un brazo lleno de tatuajes y grandes anillos, señalaron a quién estaba dedicado su sencillo.

Los dardos de Cazzu a Christian Nodal y Ángela Aguilar en ‘Con Otra’

Su indirecta a los padres de Ángela Aguilar

Cazzu parece haber enviado indirectas a Christian Nodal y Ángela Aguilar con una cumbia argentina. Incluso, uno de los versos, que se hizo viral rápidamente, también parece aludir a Pepe Aguilar y su esposa Aneliz Álvarez. En él, afirmó: “La que nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo”.

¿Ángela Aguilar está celosa de Cazzu?

Cazzu insinuó que Ángela Aguilar podría sentir celos debido al vínculo inevitable que tendrá con Christian Nodal por su hija, Inti. Esta pequeña cumplió un año el pasado septiembre, y su situación generó controversia porque sus padres se separaron poco después de su nacimiento. En sus letras, la cantante argentina mencionó: “Te enloqueces cuando él habla conmigo”. Además, aclara que no busca reavivar su relación con Christian Nodal, expresando: “Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo”.

La ‘advertencia’ de Cazzu a Ángela Aguilar

Cazzu alertó a Ángela Aguilar y le hizo saber que el karma podría ir tras ella con contundentes líneas que dicen: “No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama. Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada”. Afirma que, al igual que le sucedió a ella, el renombrado cantante podría hacerle lo mismo: “No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama. Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada”.

Su “indirecta” a Christian Nodal

Después de varias declaraciones, advertencias y recomendaciones que podrían estar orientadas a Ángela Aguilar, Cazzu concluyó su canción con un mensaje que parece dirigido a Nodal, haciendo referencia a su forma de ser: “La inseguridad lo vuelve loco. No fuiste tú el problema y yo tampoco. El amor que esperas no va a dártelo”. Además, añadió: “Yo jamás te haría lo que me hiciste. Y con todo y eso que dijiste. Aun así pudiera perdonártelo”.