Faloon Larraguibel no abandonará el departamento de excuñado: abogada anuncia acciones para evitar desalojo

No son buenos tiempos para Faloon Larraguibel, quien hace pocos días generó preocupación por su salud al verse en un centro médico. Durante la jornada de miércoles 19, la modelo además fue sorprendida con orden de desalojo del departamento donde vive junto a sus hijos.

La propiedad habría sido vendida por su expareja Jean Paul Pineda a su hermano, quien como actual dueño habría exigido la desocupación en el plazo de 10 días.

Su abogada Lya Rojas contactó al programa “Hay que decirlo” donde desmintió la supuesta intención de la modelo de entregar el departamento, como anunciara el abogado de Pineda.

“No tengo antecedentes de esto, Si Faloon me lo hubiera dicho yo ya lo sabría, hablamos a las 2:30 p.m. y no me dijo nada”, comentó la especialista durante la transmisión verpertina. Según citó la página Canal 13, se estaría preparando un recurso de amparo tanto para los niños como la modelo.

La defensora de Faloon cuestionó las condiciones de la transacción de la propiedad entre hermanos, asegurando que “fue un contrato simulado de una venta que no es menor de 100 millones de pesos”. También criticó la forma de notificar a la modelo.

“Es un derecho de los niños”

Pese a la polémica separación de Faloon y Jean Paul Pineda, la modelo hasta ahora no ha optado por exigirle pensión alimenticia a su expareja, pero el escenario ha cambiado con la reciente petición de su excuñado, según los panelistas de “Hay que decirlo”.

Gisella Gallardo no dudó en opinar, asegurando que la pensión alimentaria " es un derecho de los niños", por lo que consideró necesario el reclamo de la modelo, quien desde hace un año no percibiría la obligación de su expareja.

Faloon no se ha referido a la polémica en redes sociales aunque sorprendió con una publicación que no pocos vincularon con el mal momento que pasa. “¡No hay dolor que me detenga! Constancia”.

Poco después se vio en pleno entrenamiento en el gimnasio, continuando con su rutina. “Estoy muerta”, dijo posando frente al espejo y mostrando la sesión de ejercicios.