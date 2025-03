“Ha sido insuficiente”: Carolina Tohá hizo autocrítica de gestión en seguridad

La inseguridad es una realidad cada vez más agobiante para el ciudadano de a pie. Los robos, asesinatos y encerronas son cada vez más habituales, pese a las promesas gubernamentales.

PUBLICIDAD

El tema fue abordado por la precandidata presidencial Carolina Tohá, además exministra del Interior y Seguridad Pública en Tele13 donde hizo una autocrítica a la gestión actual para combatir este flagelo.

“Nosotros no vamos a ofrecer mano dura, hemos practicado mano dura y tenemos que seguirla reforzando”. Ante la repregunta, la exministra aseguró “Hemos endurecido la ley de manera impresionante, hemos fortalecido la policía, hemos dado equipamiento que nunca antes había tenido, leyes que protejan a la policía para que actúen con resguardo...”.

Carolina Tohá en Tele13. Youtube

Tohá se mostró en desacuerdo con la necesidad de un complejo para que el estado se fortaleciera ante la existencia de un gobierno progresista. “Ese dogma no lo comparto. Ante la delincuencia se requiere de un Estado fuerte, con capacidades, con respaldo, con equipamiento, eso lo hemos practicado pero ciertamente ha sido insuficiente”.

La exministra de Interior además se refirió a la delincuencia y la actuación de jóvenes en delitos.

“Cuando hablamos de inseguridad, de delitos, tenemos que quitarle armas a los delincuentes, quitarle los jóvenes a los delincuentes, que no tengan acceso a ellos, que no sea tan fácil reclutarlos, que no encuentren a tantos jóvenes que están con poca esperanza en su vida y ven la alterativa del delito como un futuro posible”.

Crece la criminalidad

Las estadísticas muestran el auge de la delincuencia en el país. La embajada de Estados Unidos calificó a Chile con nivel 2 de peligrosidad, alertando además a los turistas sobre los robos.

En el informa citado por MDZ, se incluyeron los puntos turísticos más inseguros del país, entre estos Cerro Santa Lucía, Cerro San Cristóbal, Mercado Central (La Vega), Plaza de Armas, Bellavista y Barrio Lastarria.