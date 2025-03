Josué Bernal tilda a Gala Caldirola de “intensa” y revela la razón del distanciamiento: “Vi red flags”

Los romances están a la orden del día en el reality de Canal 13 “Palabra de Honor”. Uno de los más comentados fue protagonizado por Gala Cardirola y José Bernal quien dieron de qué hablar con sus frecuentes coqueteos.

La pareja tuvo varios momentos intensos en el programa, incluyendo una ardiente ducha que subió la temperatura. Pero todo se enfrió repentinamente a tal punto que la recluta le puso fin delante de sus compañeros.

Durante el rect de Mercado Libre de Palabra de Honor, Bernal recordó el vinculo con la influencer española quien actualmente forma parte del programa de competencias “Supervivientes”.

“Si es verdad que siempre había tenia un rollo muy bueno, tenía esa complicidad, ese feeling, esa conexión, al principio muy bien pero después si es verdad que, yo a Gala la quiero mucho pero era un poco intensa”.

Mientras los panelistas reaccionaron con risas, Bernal aseguraba que en el reality el encierro hace todo más intenso todavía “empezamos a chocar un poquito porque me retaba por cosas que a lo mejor yo no le daba tanta importancia, igual venía saliendo de una relación tóxica, vi como algunas red flags”.

Luis Mateucci tomó la palabra y recordó que, ahora viendo el reality desde afuera, se pud notar que Gala reclamaba por cosas que ella también hacía con Rai. “Ella hacía lo mismo y te reclamaba como si eran pareja y no eran nada”, le comentó a Bernal.

“Para que tu veas, lo estoy viendo ahora, yo no me daba cuenta de eso, si no le hubiera dicho también”.

¿Flechados a primera vista?

Gala Caldirola y Josué Bernal coincidieron en “Palabra de Honor”, aunque ya se conocieran. Ambos se viero por primera vez en un “dating show” “24 horas para enamorarte” donde la española puso sus ojos en él.

“Con ella coincidimos en un reality de España y nos llevamos muy bien, ella ya me seguía en redes y es una chica súper simpática”, comentó entonces Bernal.