“La ficción no permite eso”: Cristián Riquelme revela el motivo para cerrarle las puertas a las teleseries

El martes 25 de marzo el actor Cristián Riquelme debutará con nuevo programa en CHV, en su rol como animador. La última teleserie que realizó fue Dime con quién andas, junto a Mane Swett. Esto, porque decidió cerrarle las puertas al área dramática, para dedicarse exclusivamente a la entretención.

PUBLICIDAD

Así lo contó a Publimetro, durante el lanzamiento de Amor a Ciegas, el nuevo espacio de citas que emitirá su canal.

“Yo invertí hace siete años atrás hacer el cambio de ficción a la entretención y he sido muy feliz. Y no, no volvería a la ficción por un tiempo”, dijo tajante.

Según explicó, los motivos principales son para dedicarle tiempo de calidad al cuidado de sus hijos, durante la etapa de crecimiento.

“Estoy en una etapa donde mis hijos son pequeños y yo quiero ver a mis hijos, verlos crecer y la ficción no permite eso”, señaló.

“Además, el teatro es viernes, sábado y domingo en la noches. Entonces, también se pierde la noche y no puedo estar haciendo teatro ni teleseries. Prefiero hacer netamente programas”, sentenció el también conductor de Top Chef Vip.

Sobre Amor a Ciegas

Desde el martes 25 de marzo, personas desconocidas tendrán una cita a ciegas en el restaurante del chef Yann Yvin.

PUBLICIDAD

Programa que tiene de lo más feliz a Cristian Riquelme.

“Lo que me gusta de este programa es que pone en la palestra personas, ciudadanos de a pie, comunes y corrientes”.

Respecto a las dinámicas que ha observado en las citas, Riquelme destacó que la autenticidad es clave en los hombres. “Los hombres que mejor les va son los más sencillos, que no tratan de ocultar nada. Que son de una forma y escuchan, que preguntan, se interesan”, explicó. Por otro lado, advirtió que “la mayor cantidad de hombres que fracasan son los que vienen con una careta. Cuando hay un filtro muy amplio, eso frena a las personas”.

En cuanto a las mujeres, Riquelme mencionó que suelen mostrar mayor seguridad. “Las mujeres yo las encuentro bien seguras, ellas saben lo que quieren. Pasa que hay algunas que van muy seguras de algo y hay un hombre al frente que les genera algo, y quedan como en la nebulosa, y ahí tú ves a la verdadera persona, el alma”, reflexionó.

Como “Cupido” del programa, Riquelme será el encargado de recibir a los participantes, conocer sus expectativas y guiarlos en este viaje emocional en busca del amor.