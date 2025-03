La incómoda reacción de Fran Virgilio tras ser consultada sobre polémica de Karol Lucero: “Está muy bien”.

Una vez más, Karol Lucero se ha visto envuelto en la polémica. El exchico Yingo está en el paredón luego que excolaboradores de Like Media lo acusaron de no pagarles, incluso de infidelidades.

Mientras la lista de detractores sigue creciendo, su actual esposa y compañera Fran Virgilio, se ha mantenido alejada del escándalo y de bajo perfil, hasta ahora que fue abordada por la prensa.

Las cámaras de “Que te lo digo” consultaron a la esposa de Lucero sobre la polémica y, aunque el reportero le expresó apoyo por el mal momento, ella mostró una incómoda reacción.

“Está muy bien. No voy a opinar sobre el tema pero está muy bien”, dijo sobre el estado actual de su esposo.

Los panelistas de Zona Latina revelaron que el reportero habría recibido instrucciones tras bambalinas de no abordar el tema que ha estado en tendencia en las últimas semanas. “La gente que nos invita a los eventos no nos den la pauta porque nosotros no vamos a hacer relaciones públicas”, comentó el periodista Sergio Rojas.

“Conversar y apoyarse al otro”

Fran Virgilio, quien celebró una majestuosa boda con Karol Lucero a finales de 2024, sin embargo, se extendió un poco más sobre su relación en una entrevista concedida a Página 7.

En la misma, enfatizó en la fortaleza y el apoyo que se requiere en una relación. “... cuando hay problemas, siempre es conversar y apoyarse uno al otro, así que la verdad es que estoy muy bien”, dijo aunque nuevamente se negó a opinar sobre las acusaciones de maltrato de la productora Like Media.

Más temprano, Karol Dance reiteró que sus denunciantes “no son trabajadores, si no personas que de manera voluntaria van a realizar un podcast”. El animador dijo además que se cumple los tres requisitos de una relación laboral: salario, subordinación y prestación de algún servicio.