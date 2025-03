Lisandra Silva reconoce que su actual relación con Raúl Peralta pasó de ser “compañera a ser su consejera para que le vaya bien con su nueva pareja”

Lisandra Silva aclaró este jueves los rumores de un eventual regreso con su expareja, el bailarín y coreógrafo Raúl Peralta, luego de mostrarse ambos en redes sociales ensayando una coreografía que la modelo cubana presentará en la próxima versión de Lollapalooza Chile.

PUBLICIDAD

Una serie de videos en los que tanto Silva como Peralta evidenciaron un vínculo bastante amistoso, con el bailarín elogiando a su ex, afirmando que “la rompiste” con el baile; y la caribeña orgullosa señalando “nah, es la segunda clase, fatal”.

La nueva relación de Lisandra Silva

Anoche nuevamente se reencontraron. Esta vez en el interior del metro Los Leones, con motivo de un evento de lanzamiento de la colección de invierno de una tienda de retail. Y otra vez afloró la buena relación entre ambos. Algo que Silva explicó en conversación con un medio de circulación nacional.

“¿Si es posible que retome mi relación con Raúl? No, no, si él tiene polola. Nos llevamos muy bien. Me llama mucho la atención que a las personas les parezca raro, ya que tenemos dos hermosos niños, de dos y cuatro años (Leiah y Noah, respectivamente). Si ellos no estuvieran, quizás cada uno estaría por su lado, pero seremos familia de por vida”, dijo en lun.com.

“Además, estamos en un momento crucial de los pequeños porque el mayor ya comenzará el colegio. Nos entendemos muy bien. No porque nuestra relación amorosa haya terminado, la de los padres tiene que ir mal”, aseveró la modelo, quien puntualizó que con Peralta “pasé de compañera a ser su consejera para que le vaya bien con su nueva pareja”.

Respecto de su actual estatus sentimental, confirmada por ella misma su ruptura definitiva con uno de los Power Peralta, Lisandra no duda en aclarar que “sola no estoy. No tengo pareja, pero sí hijos, familia y amigos”.

Nos entendemos muy bien. No porque nuestra relación amorosa haya terminado, la de los padres tiene que ir mal — Lisandra Silva

“Me encanta estar así, porque finalmente es conmigo que me levanto, como, pienso y me acuesto. Es súper bonita también la soledad. Estoy mejor que nunca”, explica.

“Acabo de regresar de estar con mi mamá y mi hermano, junto a mis hijos, en Cuba. Me fui también con la hermana de Raúl”, finaliza.