Nacho Gutiérrez desmiente a Daniella Campos tras asegurar que destruyó una familia: “La tienen ahí para inventar cosas”

La polémica entre Ignacio “Nacho” Gutiérrez y Daniella Campos sigue escalando luego de que la modelo acusara al animador de haber destruido una familia. En respuesta, el periodista de espectáculos no tardó en defenderse y desmentir las declaraciones.

El conflicto comenzó cuando Campos reveló que había mantenido una relación con Hernán Calderón, expareja de Raquel Argandoña, situación que, según los conductores del programa Hay que Decirlo, no tenía mayor relevancia debido a que ocurrieron hace más de dos décadas.

Sin embargo, Campos no tomó bien estas palabras y arremetió contra Gutiérrez y sus compañeros de panel, Pamela Díaz y Paulina Nin, acusándolos de “ningunearla” y “rotearla”.

“Me encanta que me ‘roteen’, porque, para que sepan, ninguno de los que trabajamos en la tele somos finos, por esto estamos acá, partamos de esa base”, comentó la modelo en respuesta a las críticas.

Pero Daniella no se detuvo ahí. Además de recordar un episodio en el que fue detenida, lanzó una dura acusación contra Gutiérrez. “Nacho, sí, a mí me llevaron detenida, no presa como dices tú. Dos veces en una noche, y fui yo la primera persona que salió a confirmar la noticia… y enfrenté las cosas. No como tú, que destruiste una familia, y eso sí que es feo antes de casarte, ¿o no, Nachito?”, señaló Campos, incluyendo también críticas hacia Díaz y Nin.

Ante estos dichos, Gutiérrez decidió romper el silencio durante la última emisión del programa Que te lo Digo. En conversación con una reportera del espacio de farándula, el periodista negó categóricamente las acusaciones.

“No sé si hay gente que avale sus mentiras, ella particularmente hablaba de mi vida privada, de mi matrimonio”, expresó Gutiérrez. Además, enfatizó que su relación con su actual esposo, el médico Rodrigo Macaya, comenzó cuando él llevaba diez años divorciado.

