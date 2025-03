Resiliencia, amor propio y empoderamiento: Lo que transmite Shakira en sus conciertos

La llegada de Shakira a la Ciudad de México con su gira no solo ha sido un espectáculo musical de alto nivel, sino una experiencia transformadora para miles de personas que han asistido a sus presentaciones. Su paso por Brasil, Colombia, Perú, Monterrey y Guadalajara ha dejado huella, y ahora, en la capital mexicana, ha consolidado su impacto con una serie de siete conciertos en el Estadio GNP, un récord nunca antes logrado por una artista femenina. Lo que ocurre en cada show es mucho más que una exhibición de talento, coreografías impecables y luces deslumbrantes; es un viaje emocional, una catarsis colectiva en la que el público se ve reflejado en su historia.

Tras ser testigo de este show, puedo destacar que la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es un parteaguas en la carrera de Shakira. No es solo una celebración de su legado musical, sino un acto de resiliencia y empoderamiento, en el que la colombiana ha convertido sus vivencias en mensajes poderosos de amor propio, independencia y fortaleza. Tras una separación mediática y tres años de cambios profundos en su vida, la artista ha llevado al escenario su evolución personal, demostrando que el dolor no se trata de victimización, sino de transformación.

Uno de los momentos más impactantes de su paso por la Ciudad de México fue cuando, por primera vez en este paso por el país, cantó con mariachi en vivo, interpretando Ciega, sordomuda con un toque norteño. Acompañada del Mariachi Gama Mil, liderado por Chucho Gama, el público enloqueció al ver a la colombiana sumergirse en la tradición musical mexicana. Además, para la ocasión, lució una chamarra diseñada por la mexicana Vero Solis, lo que reforzó aún más su conexión con la audiencia. Este instante no solo demostró su aprecio por la cultura del país, sino que representó un homenaje a la fortaleza de las mujeres latinas, un tema recurrente en su discurso artístico.

Shakira rinde homenaje a México con ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ (LUL Lu Urdapilleta/Foto: Ocesa)

Esta gira no solo es un viaje musical, sino una experiencia terapéutica tanto para Shakira como para su público. En cada show, el mensaje de amor propio y superación resuena con fuerza. Después de cada concierto, muchas personas han compartido en redes sociales cómo la música de Shakira les ha dado la valentía para tomar decisiones importantes, desde salir de una relación tóxica hasta redescubrir su autoestima. Su mensaje va más allá de la frase “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”; no se trata de reprimir el dolor, sino de aprender de él, sanar y seguir adelante con dignidad.

El empoderamiento que transmite Shakira en esta gira es diferente al que mostró en años anteriores. Si bien siempre ha sido una defensora de la independencia femenina, en esta etapa de su carrera su mensaje ha evolucionado. Ahora, su narrativa no solo se centra en la independencia económica, sino en la autonomía emocional y en el respeto propio. Sus conciertos muestran a una mujer que ha aprendido a convivir con las heridas y a transformarlas en fuerza, sin necesidad de buscar revancha o alimentar resentimientos.

Además, la experiencia del show va más allá del escenario. En cada presentación, Shakira ha creado espacios de cercanía con sus seguidores, desde el momento en que camina entre la multitud con su grupo de “lobas”, seleccionando a cien fans para acompañarla en un recorrido especial, hasta la energía de sus coreografías y la intensidad con la que interpreta cada canción. En cada fecha, la artista se muestra en diferentes facetas: la madre, la soltera, la empresaria, la cantante, la mujer que sigue de pie a pesar de los golpes de la vida.

Otro aspecto que ha sido clave en este tour es el impacto intergeneracional de su música. En sus conciertos en México se ha podido ver a madres e hijas abrazadas cantando cada letra, a mujeres que han crecido con su música y a niñas que ahora la ven como un referente de fortaleza. Shakira ha logrado construir una comunidad en la que sus fans no solo la siguen por su talento, sino por lo que representa: una artista latina que ha conquistado el mundo sin perder su esencia.

En su paso por México, Shakira rompe récords y ya ha dejado un impacto económico significativo. Con siete fechas en el Estadio GNP, ha generado una derrama millonaria en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, beneficiando tanto a grandes sectores turísticos como a pequeños comerciantes. Desde hoteles y restaurantes hasta vendedores ambulantes fuera de los estadios, el efecto de su presencia se ha sentido en todos los niveles. Esta serie de conciertos ha sido comparada con las residencias de artistas en Las Vegas o con eventos históricos como la gira de Bad Bunny en Puerto Rico, demostrando que su influencia no solo es artística, sino también económica y cultural.

La gira de Shakira no solo ha sido un triunfo profesional, sino una revolución emocional y social. Cada presentación ha sido un recordatorio de que el dolor no define a las personas, sino lo que hacen con él. Ahora, con su inminente paso por Chile y Estados Unidos, la colombiana sigue llevando su mensaje de fuerza, amor propio y libertad a cada rincón del mundo, consolidándose como un ícono que va mucho más allá de la música.