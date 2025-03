“Si viene a pedirte perdón, no lo recibas”: Predicen el futuro amoroso para Myriam Hernández tras su separación

La reconocida cantante chilena Myriam Hernández enfrenta un complejo momento personal tras anunciar, el pasado 27 de diciembre, el fin de su matrimonio con Jorge Saint-Jean, su esposo por más de 35 años. Aunque el comunicado oficial describió la separación como una decisión mutua y tomada con respeto, posteriormente surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad.

En este contexto, el psíquico peruano Roberto Granda abordó la situación sentimental de la intérprete de Huele a peligro durante el programa Hay que decirlo de Canal 13. En su análisis, Granda afirmó que la artista quedó profundamente herida tras el quiebre matrimonial.

“Yo creo que quedó herida, le sale que tiene un nuevo pretendiente, pero ella no quiere saber nada del amor”, comentó el vidente. Además, señaló que Hernández se enfocará principalmente en su familia durante este periodo. “Me sale la carta del deseo, para mí se va a dedicar a la familia, a los hijos... También sale que tiene la pérdida de un familiar este año, sale como pena, pero se vuelve a levantar”, agregó.

El psíquico también advirtió que el 2025 será un año de importantes transformaciones para la cantante. “Este 2025 dice que las cosas para mejorar hay que cambiar, entonces habrán muchos cambios para ti”, expresó Granda.

Sin embargo, el vidente alertó que Jorge Saint-Jean podría intentar retomar la relación con Myriam Hernández, recomendándole no ceder ante esa posibilidad. “Si viene a pedirte perdón, no lo recibas, ya no sirve”, advirtió Granda.

El psíquico fue más allá al afirmar que Saint-Jean habría sido víctima de un “amarre”, es decir, un supuesto trabajo esotérico que habría influido en su comportamiento. “Se fue con brujería, con amarre, lo trabajaron a él, porque este hombre amaba a esta mujer”, aseguró.

Finalmente, Granda hizo un llamado directo a Hernández. “Ella es una mujer guerrera y está más preocupada por una deuda que tiene que pagar, que es muy fuerte... hay angustia, no puede dormir. Llámame para limpiarte”, concluyó.