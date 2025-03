“Ya no me acuerdo qué es vivir sin dolor físico”: Denise Rosenthal preocupa a sus seguidores con comprometido problema de salud

La cantante chilena Denise Rosenthal, luego de volver a redes sociales tras estar alejada por meses a raíz de la polémica de su quiebra matrimonial con Camilo Zicavo, reveló a través de sus historias de Instagram que pasa por un comprometido problema de salud.

Específicamente, en horas de esta tarde de jueves 20 de marzo, a través de un video mientras andaba en bicicleta, dio a conocer esta complicación en su espalda, debido a una hernia, lo que la ha obligado a ausentarse de varias actividades.

“Esta hernia ctm no me va a ganar. Han sido los meses más desafiantes que me han tocado vivir. Sin poder bailar, sin poder hacer casi nada físico, y adaptándome a una nueva realidad“, fueron las primeras palabras de la joven artista.

“Habían días que caía a llorar literal solo de dolor, un dolor crónico físico inexplicable e inmovilizador pero he estado rodeada de gente profesional, de mi tribu y de mucha construcción de amor personal“, agregó Denise.

Luego, reconoció que “he crecido mucho, y he cultivado mi paciencia, mi gratitud. Y aunque ya no me acuerdo que es vivir sin dolor físico, agradezco cada experiencia que me ha dado esta vida y el universo para crecer y aprender un poco más de mí”.

Además, hizo una invitación a pensar en uno mismo: “Nunca se posterguen a ustedes mismas, ni transen sus límites más allá de lo que les traiga paz. El cuerpo es un reflejo de nuestros procesos y claramente me ha traído mucha evolución. Ha sido un camino de dialogar con el dolor de una forma llena de dicotomías“, señaló Rosenthal.

”Gracias por sus mensajitos, su amor y preocupación. Vamos arriba las guerreras vulnerables, pidan ayuda, rodéense de amor real, cuiden su alma. Las amo“, cerró la cantante, preocupando a su comunidad.